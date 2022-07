Ο 55χρονος κατάδικος R. Kelly αρραβωνιάστηκε μια 26χρονη και φερόμενο θύμα του. Ναι, όντως

«Ο Robert δεν είναι το τέρας που έχει περιγραφεί», δήλωσε η 26χρονη αρραβωνιαστικιά του

Στα τέλη Ιουνίου, ο R. Kelly καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 χρόνων για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. Λίγες μόλις μέρες μετά την καταδίκη του, ο Αμερικανός σταρ της R&B φαίνεται να αρραβωνιάστηκε ένα από τα φερόμενα θύματά του, τη Joycelyn Savage.

Η Savage αποκάλυψε την απόφαση που πήρε σε μια επιστολή, κατά την οποία ζητάει μια πιο επιεική ποινή για τον αρραβωνιαστικό της και πρώην θύτη της.

R. Kelly is allegedly engaged to one of his victims, but her family doesn't believe it's true. https://t.co/QAviwHkRoN