Joe Biden: Αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο και ο Λευκός Οίκος έσπευσε να το «σώσει»

O Joe Biden αποκάλυψε σε ομιλία του την Τετάρτη, ότι έχει καρκίνο. Το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αναφερόταν στη θεραπεία για τον καρκίνο του δέρματος που είχε κάνει πριν αναλάβει τη θέση

Ο 79χρονος Joe Biden αιφνιδίασε το κοινό του όταν κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την κλιματική αλλαγή, είπε ότι έχει καρκίνο. «Γι’ αυτό κι εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι, που μεγαλώσαμε μαζί, έχουμε καρκίνο και γιατί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το Delaware είχε το υψηλότερο ποσοστό καρκίνου στη χώρα».

Το σχόλιο του προκάλεσε αναστάτωση και ο Glenn Kessler από την Washington Post έσπευσε να ξεκαθαρίσει αμέσως το τοπίο, λέγοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στον καρκίνο του δέρματος και στη θεραπεία που είχε υποβληθεί, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. «Δείτε την ιατρική αναφορά του Biden. Πριν γίνει πρόεδρος είχε καρκίνο του δέρματος που αφαιρέθηκε», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος Glenn Kessler ενώ λίγο αργότερα το επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

How dumb is this tweet? Check out Biden's medical report. Before he became president, he'd had non-melanoma skin cancers removed. Has no one at @RNCResearch ever had this common procedure? https://t.co/TS9VWtKcYC https://t.co/itklkVZIor