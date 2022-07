Η Selena Gomez έγινε 30 και το γιόρτασε με διάσημους φίλους και το πιο ρομαντικό Versace gown

Η Selena Gomez έγινε 30 και το γιόρτασε όπως ακριβώς έπρεπε

Η Selena Gomez έγινε 30 στις 22 Ιουλίου, αλλά γιόρτασε το γεγονός το Σαββατοκύριακο σε ένα διήμερο πάρτι με διάσημους φίλους, συμπεριλαμβανομένης της Taylor Swift. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με μια λαμπερή εκδήλωση στην οποία η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε με το πιο όμορφο φόρεμα Versace.

Στο Instagram, η star μοιράστηκε μια γεύση από τη βραδιά της, η οποία περιλάμβανε μια σκάλα στολισμένη με κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα ροζ σιφόν φόρεμα με ουρά από τον οίκο Versace. Το look επιμελήθηκε η στιλίστρια των celebrities Kate Young –η οποία επίσης έχει ως πελάτες τη Margot Robbie και τη Sophie Turner– και το συνδύασε με κοσμήματα Briony Raymond New York και παπούτσια Jimmy Choo.

Η hair stylist Marissa Marino χτένισε τα μαλλιά της σε ψηλή αλογοουρά, ενώ το glam makeup look της επιμελήθηκε ο Hung Vanngo.

Στο πλευρό της Gomez για να γιορτάσουν μαζί της βρέθηκαν οι Κιμ Πέτρας, η Καμίλα Καμπέλο και η Άβα Μαξ στο πάρτι με θέμα τα τριαντάφυλλα.

H star του Only Murders In The Building μοιράστηκε ακόμα δύο ασπρόμαυρα πορτραίτα από την βραδιά στα social media στα οποία έκανε έναν απολογισμό: «Αν και υπάρχουν τόσες πολλές λέξεις να πω, απλά θα το αφήσω. Τα 20 μου ήταν ένα ταξίδι σε καλές, δύσκολες και όμορφες στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Καθένα από αυτά με έχει διαμορφώσει στο άτομο που είμαι σήμερα. Είμαι κάποια που ακόμα μαθαίνει, αλλά είναι πιο σίγουρη για το τι έχει σημασία και τι θέλει. Κάποια που είναι ευγνώμων για κάθε δώρο και κάθε μάθημα στην πορεία».

Η founder της Rare Beauty συνέχισε, «Μετά από λίγες μέρες γιορτής, η καρδιά μου νιώθει γεμάτη, ευγνώμων και μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει να μου αρέσουν πολύ τα 30. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μέρος της ζωής μου, είναι άλλη μια δεκαετία! Σας αγαπώ όλους μέσα και έξω τόσο πολύ που πονάει!».