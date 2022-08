Η Yolanda Hadid επέστρεψε στα social media 9 μήνες μετά τη μάχη της με την κατάθλιψη

Ο θάνατος της μητέρας της, επηρέασε σημαντικά την απόφαση της να απέχει από τα social τόσους μήνες

Η Yolanda Hadid αποφάσισε να επιστρέψει δυναμικά στα social media μετά από 9 μήνες αποτοξίνωσης από την τεχνολογία. Με ένα ψάθινο καπέλο κι εμφανώς ανανεωμένη ποζάρει μπροστά στη θάλασσα, αποκαλύπτοντας μέσα από ένα μακροσκελές post στο Instagram, όλους τους λόγους που την έκαναν να αποστασιοποιηθεί τόσο καιρό από το internet.

Η μητέρα της Bella και της Gigi Hadid ήθελε να επανεκτιμήσει το αληθινό νόημα της ζωής, το οποίο όπως εξηγεί, απέχει πολύ από τις οθόνες. Ο θάνατος της μητέρας της, Ans van den Herik, έπαιξε μάλιστα καταλυτικό ρόλο στην απόφασή της να μείνει μακριά από τα social, καθώς η κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά συναισθήματα από την απώλειά της, επηρέασαν σημαντικά την ψυχική της υγεία.

«Μετά την απώλεια της μητέρας μου, έδωσα πραγματικά μάχη με την κατάθλιψη που συνοδεύτηκε από μια υποτροπή της νόσου Lyme... το συναισθηματικό στρες και η θλίψη επηρέασαν έντονα το ανοσοποιητικό μου σύστημα. Ο εθισμός μου στο τηλέφωνο δεν με βοήθησε, άρχισε να μου παίρνει τόσο πολύ χρόνο από το να είμαι παρούσα στη ζωή μου. Συνειδητοποίησα ότι σταδιακά αρχίζουμε να χάνουμε την ουσιαστική επικοινωνία και να δημιουργεί μια βαθιά μοναξιά μέσα μας».

Όπως προσθέτει: «Τώρα ήταν απλά μια συσκευή για να παίρνεις τηλέφωνο χωρίς τη συνεχή πίεση να απαντάς σε mail, μηνύματα ή να αφιερώνεις πολλές ώρες, σκρολάροντας στα social μέχρι να πονέσουν τα μάτια σου. Ήταν το τέλειο reset και η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω να κοιτάζω το κινητό μου πάνω από 50 φορές τη μέρα. Έμαθα να εστιάζω στον εαυτό μου, να φροντίζω την υγεία μου όπως θα έπρεπε και να ζω την στιγμή. Ο χρόνος έχει πια επιβραδυνθεί και αισθάνομαι πολύ πιο ήρεμη. Έχω χρόνο να διαβάσω ουσιαστικά ένα βιβλίο, να επανασυνδεθώ με τους ανθρώπους γύρω μου, να είμαι δημιουργική και το σημαντικότερο να βρίσκομαι πράγματι δίπλα στην οικογένεια μου».

Η star διαγνώστηκε με την νευρολογική νόσο του Lyme, όταν ένας γιατρός ανακάλυψε μια λοίμωξη στον εγκέφαλο της το 2012. Σε κάποιες περιόδους της ζωής της, η μάχη που έδινε, τη γέμισε με πολλές αρνητικές σκέψεις, αποκαλύπτοντας μάλιστα στα απομνημονεύματα της "Believe Me: My Battle with the Invisibility of Lyme Disease" ότι είχε σκεφτεί την αυτοκτονία.

Η Βορρελίωση ή Νόσος του Lyme είναι μια ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi. Το βακτήριο αυτό μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από το τσιμπούρι Ixodes ricinus. Η εμφάνιση της νόσου ποικίλει και μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα γρίπης στα αρχικά στάδια κι έπειτα εκδηλώνεται με μυοσκελετικά, αρθριτικά, νευρολογικά, ψυχιατρικά και καρδιακά συμπτώματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η νόσος θεραπεύεται με αντιβιοτικά, ειδικά εάν η θεραπεία ξεκινήσει στα αρχικά στάδια της ασθένειας. Καθυστερημένη θεραπεία συχνά οδηγεί σε «προχωρημένη» βορρελίωση, η οποία είναι δύσκολο να θεραπευτεί.