Tom Holland: O «Spider-Man» κλείνει τα social media για λόγους ψυχικής υγείας

Aνακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Tom Holland ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους ψυχικής υγείας. Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Spider-Man: Homecoming, Far from Home και No Way Home απουσίαζε από τα social media τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Holland γνωστοποίησε πως διέγραψε τις εφαρμογές Twitter και Instagram από το κινητό του και δεν σκοπεύει να κάνει αναρτήσεις στο εγγύς μέλλον. Σε βίντεο που εξηγεί την απόφασή του, ο 26χρονος ηθοποιός και σύντροφος της Zendaya δήλωσε: «Βρίσκω το Instagram και το Twitter να είναι μια "τρέλα". Παρασύρομαι όταν διαβάζω πράγματα για μένα στο διαδίκτυο και τελικά είναι πολύ επιζήμιο για την ψυχική μου κατάσταση. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω και να διαγράψω την εφαρμογή».

Στο ίδιο βίντεο, μίλησε και για φιλανθρωπική οργάνωση για την ψυχική υγεία των εφήβων, την οποία χρηματοδοτεί.

«Θα εξαφανιστώ και πάλι από το Instagram» είπε στο τέλος. «Και σε όλους εκεί έξω ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σας. Σας αγαπώ όλους και θα σας μιλήσω σύντομα».