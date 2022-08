Η Jennifer Aniston αναπολεί τις διακοπές της και είναι το απόλυτο mood επιστροφής στο γραφείο

Η αγαπημένη ηθοποιός αναπολεί τις καλοκαιρινές της στιγμές ανεβάζοντας στο Instagram τις καλύτερες λήψεις από τις διακοπές της

Η Jennifer Aniston είμαστε όλοι εμείς που επιστρέψαμε στο γραφείο και ήδη αναπολούμε εκείνες τις χαλαρές στιγμές στην παραλία. Ας είμαστε ειλικρινείς πόσοι είμαστε αυτή τη στιγμή στο γραφείο αλλά ποστάρουμε στα social media ακόμη φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές…να μαντέψουμε; Είμαστε πολλοί!

Η Jennifer Aniston έπαθε ακριβώς το ίδιο επιστρέφοντας στην καθημερινή της ρουτίνα και μοιράστηκε ορισμένες από τις καλοκαιρινές της λήψεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός ότι πέρασε πολύ όμορφα μαζί με τους φίλους της, Jason Bateman και τη σύζυγό του, Amanda, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της "πάρτε μας πίσω". Και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μη συμφωνήσουμε περισσότερο μαζί της!

Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες η Aniston απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία στην παραλία και τις βόλες με την παρέα της. Stars, they're just like us.

Η Aniston και ο Bateman παραμένουν φίλοι για πολλά χρόνια και έχουν συμπρωταγωνιστήσει σε αρκετές ταινίες μαζί. Η ηθοποιός είχε δηλώσει μάλιστα για τον φίλο της, «ο Jason είναι σαν οικογένεια και έχω πολύ καλή σχέση μαζί του».