Gutsy: Η Hillary και η Chelsea Clinton έφτιαξαν ένα ντοκιμαντέρ για τη δύναμη των γυναικών

Τι σημαίνει το να είσαι μια Gutsy γυναίκα; Το docuseries της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ δίνει την απάντηση

Με την Apple TV συνεργάζεται η Hillary Clinton, η οποία πρωταγωνιστεί στο νέο ντοκιμαντέρ μαζί με την κόρη της Chelsea. Η σειρά από 8 επεισόδια με τίτλο Gutsy, αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος το φθινόπωρο και συγκεκριμένα στις 9 Σεπτεμβρίου 20222.

Το Gutsy πρόκειται ουσιαστικά για ιστορίες γυναικών, οι οποίες έχουν καταφέρει να αφήσουν το αποτύπωμα τους και αποτελούν την ιδανική πηγή έμπνευσης και πρότυπο για τη νέα γενιά.

Το ντοκιμαντέρ αυτό βασίζεται στο bestselling βιβλίο των New York Times The Book of Gutsy Women. Βλέπουμε λοιπόν, τις Clinton να συνομιλούν με γυναίκες ακτιβίστριες, καλλιτέχνες και καθημερινές ηρωίδες. Οι γυναίκες που παρουσιάζονται γυναίκες οι οποίες έχουν αφήσει το αποτύπωμα τους στην κοινωνία και έχουν καταφέρει χάρη στο θάρρος τους να σπάσουν τα στερεότυπα και τα εμπόδια της διαδρομής τους.