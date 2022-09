Ο Robert Pattinson γίνεται curator έκθεσης για το Sotheby’s

Ο ηθοποιός Robert Pattinson σε ρόλο επιμελητή τέχνης στο Sotheby's

Ο ηθοποιός Robert Pattinson επέλεξε έξι έργα τέχνης που θα πουληθούν στον οίκο Sotheby's αυτόν τον μήνα. Αυτά τα κομμάτια θα είναι διαθέσιμα στη Νέα Υόρκη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, πριν από τη δημοπρασία στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Άγγλος ηθοποιός έγινε διάσημος για ρόλους σε ταινίες όπως ο Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), το Twilight Saga (2008–12), ο Lighthouse ( (2019) και πιο πρόσφατα ο Batman (2022). Το 2010, αναδείχθηκε ένας από τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο από το περιοδικό Time και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes «Celebrity 100».

«Αυτό που ψάχνω είναι πότε ένα κομμάτι έχει τη δική του γλώσσα», είπε ο Pattinson σχετικά με τη διαδικασία επιμέλειάς του σε μια δήλωση. «Έχει την ικανότητα να επικοινωνεί μαζί σου σε ένα είδος αρχέγονου επιπέδου».

Ο Pattinson ξεχωρίζει το γλυπτό του Thomas Houseago από το 2009, Portrait για τη δημιουργία μιας διάχυτης αίσθησης «μιας παρουσίας που φαίνεται πίσω σου». Είπε ότι ο πίνακας της Genieve Figgis του 2015 Kissing by the Window συνδυάζει «απαλότητα και αισθησιασμό» .

Για όσους θέλουν να συλλέξουν έργα τέχνης, ο Pattinson συμβουλεύει: «Αποκτήστε μόνο κομμάτια που θα αγαπήσετε, ανεξάρτητα από το τι. Απλώς το να έχεις κάτι που θα κρατήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου είναι ίσως η καλύτερη ιδέα».

Οι δημοπρασίες του Sotheby's "Contemporary Curated" είχαν διοργανωθεί στο παρελθόν από πρόσωπα όπως ο παραγωγός δίσκων Swizz Beatz (ο οποίος εμφανίζεται στη λίστα των Top 200 Συλλεκτών του ARTnews με τη σύζυγό του, τη μουσικό Alicia Keys), την τηλεοπτική παρουσιάστρια Oprah Winfrey και την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Ellie Goulding.