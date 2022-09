Επιστροφή των Obama στον Λευκό Οίκο για τα πορτρέτα τους - Τα αστεία και τρυφερά σχόλια από τον Barack στην Michelle

Barack Obama για Michelle: «Tον ευχαριστώ γιατί αποτύπωσε όσα αγαπώ στην Michelle , τη χάρη της, την ευφυία της, το γεγονός πως είναι κουκλάρα"

Είναι εκείνες οι μικρές στιγμές αγάπης και αφοσίωσης, μαζί με εκείνες τις διακριτικές χειρονομίες, που ο φωτογραφικός φακός καταγράφει και φανερώνουν πολλά για την σχέση μεταξύ της Michelle και του Barack Obama. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεψε μαζί με την αγαπημένη του στον Λευκό Οίκο, και τον Joe Biden να τους υποδέχεται, προκειμένου να παρουσιαστούν τα επίσημα πορτρέτα τους. Έχουν περάσει άλλωστε 5 χρόνια από τότε που το ζεύγος εγκατέλειψε τον Λευκό Οίκο και η τελετή για την επίσημη παρουσίαση των πορτρέτων τους, δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι λιγότερο από αυτό που είδαμε.

«Λιγοστοί είναι οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει με περισσότερη ακεραιότητα, ευπρέπεια και θάρρος από τον Barack Obama», δήλωσε ο πρόεδρος Biden στην εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια των πορτρέτων. «Καμιά προετοιμασία για την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ δεν θα ήταν καλύτερη από την παρουσία μου δίπλα σε εσάς επί οκτώ χρόνια», τόνισε στην συνέχεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως "έθιμο" στον Λευκό Οίκο είναι ένας πρώην πρόεδρος να επιστρέφει για τα αποκαλυπτήρια του πορτρέτου του, προσκεκλημένος από τον διαδόχου του. Αλλά ο Ρεπουμπλικάνος Donald Trump δεν διοργάνωσε τελετή για το ζεύγος Οbama όσο ήταν στην εξουσία. Μάλιστα πριν κερδίσει τις εκλογές το 2016 και διαδεχθεί τον Obama το 2017, ο Τrump υποστήριζε ότι ο προκάτοχός του, δεν είχε γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.

To comeback των Obama στον Λευκό Οίκο δεν είχε να κάνει όμως με ρατσισμό και μικροπρέπειες, αλλά με τον πρώην πλανητάρχη να βρίσκει και πάλι την ευκαιρία να εκφράσει τον θαυμασμό και την αγάπη του, προς την αγαπημένη του σύζυγο Michelle. Στα ευχαριστήρια λόγια του προς τον δημιουργό των πορτρέτων, ο Barack Obama θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να του πω ευχαριστώ, γιατί αποτύπωσε όσα αγαπώ στη Michelle... Τη χάρη της, την ευφυία της, το γεγονός πως είναι κουκλάρα».

Former President Barack Obama: “I wanna thank Sharon Sprung for capturing everything I love about Michelle — her grace, her intelligence, and the fact that she’s fine.” pic.twitter.com/q6jo6U2Dmy