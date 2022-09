Sarah Jessica Parker: Συνεργάζεται με διακοσμητή και φέρνει τις πιο aesthetic ταπετσαρίες στην αγορά

Όλα τα νεότερα για το νέο επαγγελματικό βήμα της Sarah Jessica Parker

Τι και αν είναι ηθοποιός, επιχειρηματίας, παραγωγός... φαίνεται πως οι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να δοκιμάζονται σε νέους τομείς και να εξελίσσονται προχωρώντας στα επόμενα βήματα τους. Ο λόγος για την αγαπημένη Jessica Parker, η οποία ανακοίνωσε μια νέα της συνεργασία και αυτήν την φορά έχει να κάνει με διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Μεταξύ μας, ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και φαίνεται να αρέσει πολύ το νέο της βήμα.

Ξεκίνησε λοιπόν μία νέα συνεργασία με τον στενό της φίλο και σχεδιαστή εσωτερικών χώρων Eric Hughes, για τη διακόσμηση του σπιτιού. Εγκαινίασε μία συλλογή ταπετσαριών με την ονομασία «Sarah Jessica Parker & Wallshoppe» η οποία περιλαμβάνει 15 εκτυπώσεις σε 193 παραλλαγές.

«Γνωριστήκαμε μέσω ενός κοινού φίλου και δέσαμε αμέσως», είπε ο σχεδιαστής στο People.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Hughes βοήθησε την Πάρκερ να ανακαινίσει το σπίτι της στη Νέα Υόρκη και από εκεί εμπνεύστηκε και προέκυψε η ιδέα να συνεργαστεί μαζί της. Η Parker από την πλευρά της δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να πει το ναι.

Η συλλογή περιλαμβάνει εκλεπτυσμένες και διαχρονικές εκτυπώσεις με λουλούδια όπως μεγάλα χρυσάνθεμα και γαρύφαλλα, παιχνιδιάρικα καρό και τολμηρά γραφικά. «Το χρώμα είναι πολύ σημαντικό για εκείνη. Λατρεύει τα έντονα χρώματα», είπε ο σχεδιαστής ο οποίος έχει έναν μακρύ κατάλογο διάσημων πελατών, όπως ο Andy Cohen, η Katie Couric και η Λόρεν Γκράχαμ (Lauren Graham).

Ομως το καλύτερο σημείο με την Parker για τον σχεδιαστή δεν είναι μόνο η άψογη ματιά της στο σχεδιασμό, αλλά η συνεργασία του με μια αγαπημένη φίλη.

«Διασκεδάζουμε πραγματικά. Είναι υπέροχο να το απολαμβάνεις παράλληλα», καταλήγει o Eric Hughes.

Sarah Jessica Parker Is Launching a Wallpaper Line with Her Designer and Friend of 30 Years https://t.co/ZFPxGb9hLC