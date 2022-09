My Mind and Me: H Selena Gomez κλαίει και αφήνει τον εαυτό της εκτεθειμένο στο πρώτο teaser του doc της

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο Apple TV+ και θα ασχοληθεί με τις καλές και κακές στιγμές της καριέρας της, αλλά και με τις μάχες που έχει δώσει μέχρι σήμερα

Η Selena Gomez είναι έτοιμη να παρουσιάσει κάθε πλευρά της, όπως ποτέ ξανά, σε ό,τι αφορά την ιδιωτική της ζωή. Την Τρίτη, κυκλοφόρησε το πρώτο teaser από το trailer για το ντοκιμαντέρ "My Mind and Me", το οποίο θα προβληθεί στο Apple TV+ και θα ασχοληθεί με όσα δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για εκείνη, καθώς και με κάθε στιγμή της καριέρας της, όπως και με τη ζωή και τους προσωπικούς αγώνες που έχει δώσει τα τελευταία έξι χρόνια.

«Το μυαλό μου κι εγώ. Δεν τα πάμε καλά μερικές φορές και είναι δύσκολο να αναπνεύσεις. Αλλά δεν θα άλλαζα τη ζωή μου», έγραψε η 30χρονη star στο Instagram, δημοσιεύοντας το teaser του "My Mind and Me". «Κάθε αναπνοή. Μία ανακάλυψη», γράφει το κείμενο στην οθόνη κατά τη διάρκεια του teaser, στο οποίο η Selena φαίνεται με δακρυσμένα μάτια ή να κλαίει σε διάφορες στιγμές. Ωστόσο, τα δάκρυα μετά από λίγο γίνονται χαμόγελο.

Τη σκηνοθεσία του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Alek Keshishian, ο οποίος είχε αναλάβει το 1991 το μουσικό ντοκιμαντέρ "Truth or Dare" της Madonna. To "My Mind & Me" είναι το νέο ντοκιμαντέρ της star που δείχνει τα χρόνια προβλήματα στην ψυχική της υγεία. Θα μπορούσαμε να γράφουμε σελίδες ολόκληρες για την επιτυχημένη καριέρα της Selena Gomez στον κόσμο του θεάματος. Από έφηβο κορίτσι άλλωστε, βρίσκεται μπροστά από κάμερες.

Ωστόσο, όλη αυτή η επιτυχία δεν άργησε πολύ να γυρίσει boomerang και να φέρει στην επιφάνεια τις πιο σκοτεινές πλευρές της Selena. Κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διπολική διαταραχή, νευρικοί κλονισμοί και θέματα ψυχικής υγείας, έγιναν ο χειρότερος εφιάλτης της νεαρής σταρ. H ιστορία της μας έχει αγγίξει, αφού μαζί με εκείνη, μεγαλώσαμε και εμείς, παρακολουθώντας τις σειρές της στη Disney και χορεύοντας τα pop τραγούδια της. Πλέον όμως, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και η μάχη της Gomez προκειμένου να βρει και πάλι την ψυχική της υγεία, είναι η μόνη της προτεραιότητα.

Δύο χρόνια πριν, δημιούργησε ένα beauty brand, το οποίο έχει σκοπό να ενισχύσει τη φυσική ομορφιά και να ενθαρρύνει την κάθε γυναίκα και νεαρό κορίτσι, να αποδέχεται και να αγαπά τον εαυτό του έτσι ακριβώς όπως είναι. Το brand της αυτό με τίτλο Rare Beauty έχει αγαπηθεί πολύ και τώρα περνάει στο επόμενο βήμα της, με σκοπό να αφυπνίσει όλο και περισσότερους για θέματα ψυχικής υγείας.

Η Selena Gomez ανακοίνωσε λοιπόν το νέο της ντοκιμαντέρ με τίτλο "My Mind And Me" («Το μυαλό μου και εγώ»), στο οποίο δείχνει την πραγματική όψη του τι σημαίνει να είσαι διάσημος, αλλά και όλες τις σκοτεινές στιγμές που έζησε αντιμετωπίζοντας κατάθλιψη και προβλήματα ψυχικής υγείας. Το ντοκιμαντέρ έρχεται στις 4 Νοεμβρίου και θα παρουσιάσει τον αντίκτυπο που είχε η καριέρα της στην ψυχή και το μυαλό της, θέλοντας έτσι να μοιραστεί με το κοινό της ένα άγνωστο κομμάτι του εαυτού της.