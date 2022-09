Η Asia Argento απαντά στις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Bourdain με μια ατάκα

Η Asia Αrgento 4 χρόνια μετά τον θάνατο του Anthony Bourdain, παίρνει θέση (με τον δικό της τρόπο) στην νέα βιογραφία για την ζωή του γνωστού σεφ και την σχέση τους

Bourdain: Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω;

Argento: Σταμάτα να με πρήζεις ("stop busting my balls")

Bourdain: ΟΚ

Aυτή είναι η τελευταία συνομιλία του γνωστού σεφ, με την πρώην σύντροφό του Asia Αrgento, λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Γαλλία, το βράδυ της 8ης Ιουνίου. Ο δημοσιογράφος Charles Leerhsen θα εκδώσει την πρώτη μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία του σεφ και δημιουργού ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ. Παρότι η οικογένεια του Bourdain έχει δείξει την αντίθεσή της στο νέο αυτό βιβλίο, ο εκδοτικός οίκος απάντησε πως θα συνεχίσει κανονικά τις διαδικασίες για την έκδοσή του.

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με το τι γράφεται στη συγκεκριμένη βιογραφία έχουν κυκλοφορήσει και εστιάζουν στην ταραχώδη σχέση του Αμερικανού σεφ, με την Ιταλίδα ηθοποιό Asia Argento, η οποία σύμφωνα με τον Charles Leerhsen, είχε χωρίσει τον Bourdain λίγες μέρες πριν την αυτοκτονία του.

Πέντε ημέρες πριν τον θάνατό του, η Argento φωτογραφήθηκε να χορεύει με τον Γάλλο δημοσιογράφο Hugo Clément στο λόμπι του Hotel de Russie στη Ρώμη, όπου είχε μείνει μαζί με τον Bourdain. Ο Bourdain εξοργίστηκε, λέει το βιβλίο -κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, αναζήτησε το όνομά της στο ίντερνετ εκατοντάδες φορές και οι δυο τους τσακώθηκαν μέσω μηνυμάτων και τηλεφώνου.

Οι φίλοι του την περίοδο εκείνη είχαν ανησυχήσει καθώς ο σεφ, ήταν φανερά ταραγμένος μετά τα γεγονότα και τους συνεχείς τσακωμούς με την Asia. Αυτή είναι τουλάχιστον η εκδοχή που επιδεικνύει ο Leerhsen, στην νέα βιογραφία για την ζωή του Αnthony Bourdain.

H Asia αποφάσισε να πάρει θέση έμμεσα (ή και όχι) στα όσα γράφτηκαν για το όνομά της, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που υποδεικνύουν την ηθοποιό ως αφορμή για την αυτοκτονία του, μετά τον χωρισμό τους. Σε ένα από τα τελευταία τους μηνύματα, ο Bourdain της είχε πει: «Είμαι εντάξει. Δεν είμαι εμπαθής. Δεν ζηλεύω που ήσουν με άλλον άνδρα. Δεν μου ανήκεις. Είσαι ελεύθερη. Όπως είπα. Όπως σου υποσχέθηκα. Όπως πραγματικά εννοούσα. Αλλά ήσουν απρόσεκτη. Ήσουν απερίσκεπτη με την καρδιά μου. Με τη ζωή μου».

Η 47χρονη ηθοποιός αυτήν την φορά, πόσταρε μια φωτογραφία φορώντας ένα T-shirt με την φράση «Stop Busting My Balls» πάνω από την εικόνα. Το ίδιο μήνυμα φέρεται να έστειλε στον διάσημο σεφ και πρώην σύντροφό της το βράδυ πριν πεθάνει, σύμφωνα με το βιβλίο «Down and Out in Paradise» του Leerhsen , που θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου.

Το instagram story αυτό, θα μπορούσε κανείς εκ πρώτης άποψης να το χαρακτηρίσει ως προκλητικό, ωστόσο η Ιταλίδα ηθοποιός μπορεί να θέλησε με αυτόν τον τρόπο, να δώσει την δική της απάντηση, σε όλους εκείνους που της εξάπτουν κατηγορίες, χωρίς να γνωρίζουν το τι πραγματικά συνέβαινε μεταξύ τους και στην ψυχοσύνθεση του Anthony. Όπως και να έχει, είναι απερίσκεπτο να της επιρρίπτονται ευθύνες για την επιλογή και απόφαση του Anthony Bourdain να δώσει τέλος στην ζωή του.