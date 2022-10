Η Hilary Swank περιμένει δίδυμα - «Ήταν κάτι που περίμενα εδώ και παρά πολύ καιρό »

Η 48χρονη ηθοποιός μέσα από ένα βίντεο στο instagram ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της και η ευτυχία στο πρόσωπο της, δεν κρύβεται

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε σε καλεσμένη σε live εκπομπή και συγκεκριμένα στο Good Morning America και αποκάλυψε πως περιμένει δίδυμα, ενώ στην συνέχεια πόσταρε ένα ακόμη βίντεο με την ίδια να δείχνει την κοιλιά της. Όπως η ίδια δήλωσε, το να γίνει μητέρα και να αποκτήσει παιδιά ήταν κάτι που επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό, ενώ παράλληλα οι συνάδελφοι της, είχαν καταλάβει την εγκυμοσύνη της:

«Τα ρούχα μου άρχισαν να μη μου κάνουν, οπότε τις προάλλες έπρεπε να σκίσω το τζιν μου. Έβαλα από πάνω το jacket μου και αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα», είπε η γνωστή ηθοποιός. «Είμαι τόσο χαρούμενη που μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας και με την Αμερική. Είναι κάτι που περίμενα πολύ καιρό. Θα γίνω μαμά! Όχι μόνο ενός αλλά δύο παιδιών. Δεν μπορώ να το πιστέψω», συνέχισε η Swank στις δηλώσεις της, εχθές (Τετάρτη 5 Οκτωβρίου), ανακοινώνοντας την εγκυμοσύνη της.

