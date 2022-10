Η Mariah Carey ξεκινά τα φετινά Χριστούγεννα από τη μπανιέρα της, γυμνή

Έξω μπορεί να έχει ακόμη ζέστη, αλλά η Mariah είναι σε christmas mood και το ζει από τη μπανιέρα της

Η βασίλισσα των Χριστουγέννων, Mariah Carey επέστρεψε δυναμικά, μπαίνοντας στο πνεύμα των γιορτών. Πριν λίγες ώρες, σε video που ανάρτησε στο Instagram, τη βλέπουμε γυμνή μες στη μπανιέρα της να υπαινίσσεται με δύο μόνο λέξεις πως είναι πολύ νωρίς (ή και όχι) να μπούμε σε Christmas mood, ακούγοντας το hit όλων των εποχών: "All I Want for Christmas Is You".

«Όχι, ακόμη», ακούγεται να λέει στους fans της ενώ τη βλέπουμε τυλιγμένη σε σαπουνόφουσκες, ανυπομονώντας για το αντίθετο. Η Mariah Carey είναι πανέτοιμη να γιορτάσει και φέτος τα Χριστούγεννα με τη μεγαλύτερη της επιτυχία συντροφιά και όσο κι αν λέει πως είναι ακόμη νωρίς, η μελωδία του All I Want for Christmas is You μας ενημερώνει ότι οι γιορτές είναι κοντά και μπορεί να ξεκινήσει και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση.

Έτσι, θέλει να τραγουδάμε το τραγούδι της από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Κάθε χρόνο, περίπου τέτοια εποχή η Carey φροντίζει να μας βάλει σε γιορτινό κλίμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πέρσι, ήταν αρχές Νοεμβρίου όταν ντύθηκε στα κόκκινα, έσπασε την κολοκύθα του Halloween και από πίσω άρχισε να παίζει το All I Want for Christmas is You. «'Ηρθε η ώρα», ακούμε.

Η pop star είχε εμφανιστεί έπειτα, σε ένα σαλόνι που «φωνάζει» Χριστούγεννα, φορώντας στολή Αγίου Βασίλη – τη δική της εκδοχή, φυσικά – ενώ πετάει ρύζι στον αέρα και ουρλιάζει από χαρά.