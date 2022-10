Ο Kanye West πήγε ακάλεστος στο Skechers και έφαγε πόρτα από τους Εβραίους ιδιοκτήτες του brand

Ο Kanye πήγε την Τετάρτη «απρόσκλητος» έξω από το κτίριο του brand στο Los Angeles να ικετέψει για συνεργασία

Μετά τα αντισημιτικά του σχόλια που τον κατέστρεψαν μέσα σε λίγες μέρες καθώς τεράστια brand πετούν τα προϊόντα του, ο Kanye West είπε να δοκιμάσει την τύχη του, πηγαίνοντας να χτυπήσει την πόρτα του footwear brand, Skechers. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία ανήκει σε μια οικογένεια Εβραίων, τους Greenbergs και δεν έχει διευκρινιστεί αν ο ράπερ το γνώριζε αυτό πριν την επίσκεψή του.

Αφότου η Adidas τον εκδίωξε εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων για το αντισημιτικό του παραλήρημα, ο Kanye πήγε την Τετάρτη «απρόσκλητος» έξω από το κτίριο του brand στο Los Angeles να ικετέψει για συνεργασία. Όπως δήλωσε όμως χαρακτηριστικά η εταιρεία από την πλευρά της, «δεν έχει καμία πρόθεση να συνεργαστεί με τον West» και μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα το γιατί.

Το brand σε σχετική ανακοίνωση δελτίου Τύπου, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι «ο καλλιτέχνης γνωστός ως Ye, συμμετείχε σε μη εξουσιοδοτημένα γύρισματα», προσθέτοντας πως «ο ίδιος και η ομάδα του κλήθηκαν να φύγουν από το κτίριο μετά από έναν σύντομο διάλογο». Τα σχόλια του brand έγιναν μόλις μία ημέρα αφότου η Adidas διέκοψε την μακρά συνεργασία της με τον West με αφορμή τα αντισημιτικά του σχόλια.

«Καταδικάζουμε τα σχόλια του που διχάζουν και σε καμία περίπτωση δεν ανεχόμαστε τον αντισημιτισμό ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ρητορικής μίσους». Αρκεί να θυμίσουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη, είχε κάνει ένα εντελώς απογοητευτικό statement, προσβάλλοντας θύματα επιθέσεων μίσους και καταπιεσμένων κοινωνικών ομάδων. Αφού έγινε για λίγο μοντέλο και άνοιξε το show του οίκου Balenciaga, πήγε στο show του οίκου Givenchy με (fake) μώλωπες στο πρόσωπο, και διοργάνωσε μια επίδειξη μόδας-έκπληξη για το brand του, Yeezy, στο Παρίσι.

Πριν εμφανιστούν τα μοντέλα, ο West έδωσε μια ομιλία φορώντας ένα μπλουζάκι «White Lives Matter» με το πρόσωπο του Πάπα στο μπροστινό μέρος και τις ίδιες σαγιονάρες με κρύσταλλα που φόρεσε την περασμένη εβδομάδα.

Kanye explains White Lives Matter shirt on Cliquetv



“I saw white people wearing a black lives matter t shirt, thinking they were doing me a favor by reminding me my life mattered, like I didn’t already know that” pic.twitter.com/lpei28oJc8