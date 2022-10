Η Julia Roberts αποκάλυψε τον ιδιαίτερο δεσμό της οικογένειας της με τον Martin Luther King - «Πλήρωσε το μαιευτήριο για τη γέννησή μου»

H γνωστή ηθοποιός έκανε μια αποκάλυψη από την εποχή του 1960 όπου ο φυλετικός διαχωρισμός κυριαρχούσε στις ΗΠΑ

Αποκαλυπτική ήταν η Julia Roberts σε πρόσφατη συνεντευξη της, η οποία μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που είχε η οικογένεια της, με την οικογένεια του Martin Luther King, και μάλιστα σε μια εποχή όπου η Αμερική ζούσε έντονα τον φυλετικό ρατσισμό. Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, ο Luther King και η σύζυγός του, Coretta Scot King πλήρωσαν τα νοσήλεια στο μαιευτήριο για τη γέννησή της, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τους γονείς της.

Πως όμως ακριβώς συνέβη κάτι τέτοιο; Και τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Martin Luther King και την σύζυγό του, να βοηθήσουν την μητέρα της Julia Roberts και να την ενισχύσουν οικονομικά σε μια δύσκολη στιγμή και μάλιστα όταν επρόκειτο να γέννηση την κόρη της;

Η Roberts εξήγησε πως οι γονείς της είχαν γνωρίσει και γίνει φίλοι με τους Kings όταν ζούσαν στην Ατλάντα. Oι γονείς της ηθοποιού είχαν θεατρική σχολή και εκείνη την εποχή τα έγχρωμα παιδιά συνήθως απαγορεύονταν να συμμετέχουν σε λέσχες και θεατρικές παραστάσεις.

«Η μητέρα μου απάντησε 'βεβαίως, ελάτε' και έτσι έγιναν φίλοι και μας βοήθησαν σε μια δύσκολη στιγμή».

Όταν όμως η μητέρα της Roberts ετοιμαζόταν να τη φέρει στον κόσμο, τον Οκτώβριο του 1967, η σύζυγος του King επέμεινε να πληρώσουν εκείνοι το νοσοκομείο, ως ελάχιστο ευχαριστώ για την αλληλεγγύη και την αποδοχή που εισέπραξαν στους δύσκολους εκείνους καιρούς.

Η δημοσιογράφος Gayle Kings, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην «εκπληκτική» απόφαση των γονιών της Roberts, τονίζοντας πως εκείνη την εποχή, ήταν αδιανόητη «η διάδραση μικρών μαύρων παιδιών με λευκά συνομήλικά τους σε θεατρικές σχολές».

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως μέλος της Ku Klux Klan, είχε ανατινάξει αυτοκίνητο έξω από το θέατρο της Betty και του Walter Roberts, ακριβώς επειδή η κόρη των King, Yolada, είχε δοκιμαστεί σε ρόλο όπου έπρεπε να φιλήσει λευκό ηθοποιό.

Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Can’t stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W