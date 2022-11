Η Taylor Swift έγινε η πρώτη μουσικός στην ιστορία που κατέλαβε και τις δέκα θέσεις στο Top10 του Billboard

H νεαρή τραγουδίστρια, καταρρίπτει με το νέο της άλμπουμ «Midnights» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Και τώρα βρέθηκε στην απόλυτη κορυφή με 10 στα 10 τραγούδια της, στο Top 10 του Billboard

To συγκεκριμένο ρεκόρ, περίπου, μέχρι τώρα κατείχε ο Drake, όταν κυκλοφόρησε πέρσι τον Σεπτέμβριο το νέο του album, «Certified Lover Boy» και εννέα από τα δέκα τραγούδια του Top 10 να είναι δικά του, για μία εβδομάδα. Μέχρι που ήρθε η Taylor Swift και τα σάρωσε όλα με το «Midnights». Έκανε το 10 στα 10 στο αμερικανικό Billboard Hot 100, δημιουργώντας ένα νέο, ιστορικό ρεκόρ.

Είναι η πρώτη καλλιτέχνης στην ιστορία του Billboard, που κατέχει και τις δέκα θέσεις του Top10, με τραγούδια από το νέο της άλμπουμ. Η σταρ δεν μπορούσε φυσικά να κρύψει τον ενθουσιασμό της στα social media.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA