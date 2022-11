Born Again: Νέα μπαλάντα από τη Rihanna για το Black Panther-Wakanda Forever

Μετά από την πολυσυζητημένη επιστροφή της με το Lift me Up, η Rihanna μάς χαρίζει άλλο ένα τραγούδι, το Born Again από την ταινία "Black Panther: Wakanda Forever"

Η Rihanna κυκλοφορεί άλλο ένα νέο τραγούδι από το soundtrack της ταινίας “Black Panther: Wakanda Forever”.

Η μπαλάντα κυκλοφορεί αμέσως μετά το «Lift Me Up» που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και σηματοδότησε την επιστροφή της τραγουδίστριας, μετά από έξι χρόνια -το τελευταίο άλμπουμ της, «Anti» είχε κυκλοφορήσει κυκλοφόρησε το 2016.

Ξεκινώντας με ένα πιάνο και λιτά φωνητικά, το «Born Again» είναι ένα τραγούδι με δραματικά ορχηστρικά στοιχεία -που ταιριάζουν απόλυτα στη φωνή της RiRi. Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.