Amber Heard: Πάνω από 130 γυναικείες οργανώσεις στηρίζουν την ηθοποιό με ανοιχτή επιστολή

Παρόλο που η δικαστική διαμάχη με τον Depp θεωρητικά έληξε, η Heard συνεχίζει να ζει με τους δαίμονές της

Ο Johnny Depp πρόσφατα έδειξε να θέλει κι άλλη δικαστική διαμάχη με την Amber Heard, χωρίς να αφήνει το θέμα να ξεχαστεί παρόλο που ήταν ο μεγάλος νικητής στις δικαστικές αίθουσες.

Από την άλλη η Amber Heard προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της και μάλιστα στις αρχές Νοεμβρίου αποφάσισε να μετακομίσει στην Ευρώπη για να ηρεμήσει μετά την πολύκροτη και «εξαντλητική» δίκη και να μεγαλώσει απερίσπαστη την 18 μηνών κόρη της. Στη σκιά όλων αυτών, πολλοί celebrities έχουν στείλει μηνύματα συμπαράστασης όλο αυτό το διάστημα στην Heard. Πρόσφατα όμως, πάνω από 130 οργανώσεις, που στηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και ζητούν να μπει επιτέλους ένα τέλος στην ηλεκτρονική παρενόχληση και τον εκφοβισμό, έστειλαν στην ηθοποιό μια ανοιχτή επιστολή στήριξης.

More than 130 people, including Gloria Steinem, and women’s rights organizations have signed an open letter to support Amber Heard, who lost a defamation suit this year brought by her ex-husband, Johnny Depp. https://t.co/XbdbMGqP8C