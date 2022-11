Ο Chris Hemsworth έμαθε μέσα από τη νέα του σειρά ότι έχει 8-10 φορές περισσότερες πιθανότητες για Αλτσχάιμερ

O "Thor" ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός σε συνέντευξή του στο Vanity Fair για τις πιθανότητες να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του, Αλτσχάιμερ

O Chris Hemsworth όταν ξεκίνησε τη σειρά Limitless, ίσως δεν περίμενε ποτέ να έρθει αντιμέτωπος με μια μεγάλη αλήθεια για την υγεία του. Μέσω αυτής, έμαθε ότι έχει δύο αντίγραφα γονιδίου APOE4- ένα από τον κάθε γονέα του. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι έχει γενετική προδιάθεση να εμφανίσει Αλτσχάιμερ.

“It very quickly became another wonderful motivation to make some changes and arm myself with all the tools to live a healthier, better life.” — @chrishemsworth on learning about his risk of developing Alzheimer's disease during his @NatGeo show, #LimitlesswithChrisHemsworth. pic.twitter.com/21RPRrqLNr