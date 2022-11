Twitter: O Musk επαναφέρει λογαριασμούς που είχαν αποκλειστεί- Ξεκίνησε δημοσκόπηση για τον Trump

Η δημοσκόπηση για τον Trump είναι ανοικτή για 24 ώρες και τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 60% όσων απάντησαν, θέλει την επιστροφή του στο Twitter

Μετά τον χαμό που προκάλεσε με τις μαζικές παραιτήσεις των εργαζομένων και το προσωρινό κλείσιμο των γραφείων του Twitter, o Elon Musk είπε να επαναφέρει λογαριασμούς που στο παρελθόν είχαν αποκλειστεί για πάντα από το μέσο.

Το «σκληροπυρηνικό» του τελεσίγραφο φαίνεται πως ήταν αρκετά καταστροφικό κι έτσι αποφάσισε να γίνει λιγότερο αυστηρός με την εντολή επιστροφής στο γραφείο που είχε ανακοινώσει πριν από μια εβδομάδα, λέγοντας στους υπαλλήλους την Πέμπτη ότι θα μπορούν να εργάζονται με τηλεργασία αν αν οι διευθυντές τους μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι η δουλειά τους είναι πολύ σημαντική.

Επόμενο βήμα είναι η αποκατάσταση πολλών λογαριασμών που είχαν ανασταλεί εξαιτίας παραβίασης των κανόνων της πλατφόρμας, με τους πρώτους να ανήκουν στην κωμική ηθοποιό Kathy Griffin, τον συγγραφέα Jordan Peterson, και το περιοδικό The Babylon Bee.

Mε ένα νέο tweet αντιστρέφει τους όρους.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.



Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.



You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.