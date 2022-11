O Trump κατεβαίνει ξανά για πρόεδρος το 2024 - 6 λόγοι που αυτή τη φορά θα είναι πιο καταστροφικό

Ανάμεσα στις νέες προεκλογικές του υποσχέσεις, δεσμεύτηκε να εμποδίσει τρανς αθλητές να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα. Οι λόγοι που δεν πρέπει να αναλάβει για δεύτερη φορά την πολιτική ηγεσία της χώρας είναι πολύ συγκεκριμένοι και αποδεικνύουν ότι η «ατζέντα του εθνικού μεγαλείου» που ετοιμάζει, είναι τουλάχιστον καταστροφική

Το βράδυ της Τρίτης, ο Donald Trump ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, διεκδικώντας την προεδρία στις εκλογές του 2024, κι επιβεβαιώνοντας το χειρότερο σενάριο.

Η δημόσια ανακοίνωσή του από την αίθουσα χορού του ιδιωτικού κλαμπ του Mar-a-Lago στο Palm Beach της Florida, σημαίνει μια νέα περίοδο αναταραχών στις ΗΠΑ κι ένα έντονο κομματικό χάσμα. Μιλώντας σε μια σκηνή γεμάτη αμερικανικές σημαίες και πανό «Κάνε την Αμερική σπουδαία ξανά», μόλις μία εβδομάδα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Trump επέμεινε ότι το να νικήσει τον Biden το 2024 θα είναι πολύ πιο εύκολο επειδή «όλοι βλέπουν πόσο κακή δουλειά έχει γίνει».

Η τρίτη υποψηφιότητα του να σημειώσουμε ότι ανακοινώθηκε τη στιγμή που ο ίδιος αντιμετωπίζει διάφορα νομικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών από το τμήμα δικαιοσύνης για την απομάκρυνση εκατοντάδων απόρρητων εγγράφων από τον Λευκό Οίκο στο κτήμα του στη Florida και φυσικά για τον ρόλο του στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου.

Σε μία ομιλία που κράτησε μια ώρα και κούρασε, ο ο αμφιλεγόμενος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μεταξύ άλλων χλεύασε την προφορά της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας, Angela Merkel και κατηγόρησε τον Biden ότι «κοιμάται» σε διεθνή συνέδρια. Μάλιστα κάποια στιγμή, φάνηκε να μπερδεύει τον εμφύλιο με την περίοδο ανοικοδόμησης που ακολούθησε ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει ειρωνικά για την επιστήμη του κλίματος. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο σε αυτά. Πρόσφερε ένα εναλλακτικό όραμα, το οποίο ονόμασε «ατζέντα του εθνικού μεγαλείου» και μεταξύ των προτάσεων πολιτικής που ενέκρινε την Τρίτη ήταν η θανατική ποινή για τους εμπόρους ναρκωτικών, τα όρια θητείας για τα μέλη του Κογκρέσου και η τοποθέτηση αμερικανικής σημαίας στον Άρη.

«Η χώρα μας καταστρέφεται μπροστά στα μάτια σας», είπε, συγκρίνοντας τα τέσσερα χρόνια της θητείας του με τη μεγαλύτερη επιτυχία. Πάμε τώρα να δούμε γιατί το σενάριο της εκλογής του αυτή τη φορά θα φέρει πολύ μεγαλύτερη αποτυχία από την προηγούμενη φορά, στις ΗΠΑ κι όχι μόνο. Το BBC συγκέντρωσε 6 πολύ δυνατούς λόγους που οι ψήφοι υπέρ του θα ήταν εξαιρετικά καταστροφικές.

Οκτώ χρόνια πριν, ο Trump ήταν εντελώς άπειρος με την πολιτική. Ο ηθοποιός των tabloid με καμία εμπειρία ως αξιωματούχος, άρχισε ξαφνικά να μοιράζει πολιτικές υποσχέσεις φλερτάροντας για χρόνια με τον χώρο χωρίς καμία απολύτως δέσμευση. Μέχρι που κέρδισε και απέδειξε τι είναι ικανός να κάνει! Τα προεκλογικά του ψέματα δεν άργησαν να φανούν όπως και οι πολιτικές αναταραχές που ακολούθησαν. Παρόλο που ο κύριος Trump πέτυχε ορισμένα κατορθώματα στα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του, συμπεριλαμβανομένων των μειωμένων φόρων και της μεταρρύθμισης του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, είχε πολύ περισσότερες αποτυχίες που βεβαιώνουν ότι είναι ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος για προεδρία.

Oι Ρεπουμπλικανοί θα θυμούνται για πάντα την ανικανότητά του να καταργήσει τις μεταρρυθμίσεις του Δημοκρατικού συστήματος υγείας αλλά και τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις του για επενδύσεις σε βασικά έργα υποδομών που δεν έγιναν ποτέ. Μέσα σε όλα αυτά, η διαχείριση από πλευράς του, της κρίσης της πανδημίας ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Ο φάκελος της εξεταστικής επιτροπής για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021 χαρακτηρίστηκε «συνταρακτικός». Να θυμίσουμε ότι υποστηρικτές του Donald Trump εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Biden.

A video played by the January 6 committee shows how the tweet Trump posted after the Capitol had been breached criticizing Pence for not helping him overturn the election prompted "hang Mike Pence!" chants pic.twitter.com/SnYd1AU5lz

Οι εικόνες εκείνης της μέρας δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Ο Trump που ποτέ δεν αναγνώρισε την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, είχε παροτρύνει τότε τους οπαδούς του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο. Μετά την εισβολή των οπαδών του, αρνιόταν επί ώρες να τους καλέσει να εγκαταλείψουν το Καπιτώλιο και κατηγόρησε ακόμη και τον αντιπρόεδρό του με ένα tweet ότι «δεν είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», εμποδίζοντας την επικύρωση του αποτελέσματος. Φυσικά είχε χαρακτηρίσει «φιάσκο» την εξεταστική επιτροπή της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, λίγη ώρα αφότου αυτή ψήφισε ομόφωνα υπέρ της κλήτευσής του για να καταθέσει ενόρκως σχετικά με τον ρόλο του στα αιματηρά γεγονότα.

«Τα λόγια του προέδρου εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή μου, της οικογένειάς μου και όσων βρίσκονταν στο Καπιτώλιο», είπε ο τότε αντιπρόεδρος Mike Pence, σύμφωνα με απόσπασμα τηλεοπτικής συνέντευξης που έδωσε πρόσφατα. Τι σημασία έχει όμως πια μπροστά στις νέες πολιτικές υποσχέσεις ενός πάλαι ποτέ αποτυχημένου προέδρου.

Ένας από τους λόγους που ο Trump δείχνει τόσο ανυπόμονος να δώσει κι άλλες φρούδες υποσχέσεις στον λαό του είναι επειδή θα μπορέσει να βάλει στο πλαίσιο που θέλει τις πολλαπλές ποινικές και αστικές έρευνες ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής του ατζέντας. Παρόλο που αυτό μπορεί να πιάσει για τις δημόσιες σχέσεις του, η νομική του έκθεση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι παραπάνω από ρεαλιστική.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έρχεται αντιμέτωπος με ένα σωρό κατηγορίες για τον ρόλο του στα εκλογικά αποτελέσματα της Georgia, για τις απάτες του ως μεγιστάνας ακινήτων της Νέας Υόρκης, για τη συκοφαντική δυσφήμιση που περιλαμβάνει ισχυρισμούς περί σεξουαλικής επίθεσης αλλά και για την ενεργή του συμμετοχή στα επεισόδια της 6ης Γενάρη.

Πριν οκτώ χρόνια, ο Trump έπρεπε να αντιμετωπίσει τον πολιτικό του αντίπαλο Jed Bush. Τώρα, ο Ron DeSantis, ο οποίος βγήκε ξανά κυβερνήτης στη Florida στις εκλογές στις ΗΠΑ, εμφανίζεται ως φαβορί για μια πιθανή αναμέτρηση με τον Trump για την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων το 2024. Ο Trump σε δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι προηγείται του DeSantis, με αναλογία περίπου 2 προς 1 μεταξύ των Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο το Bloomberg σημειώνει ότι όσοι γνωρίζουν τον DeSantis λένε ότι πιστεύουν ότι θα αδράξει τη στιγμή και δεν θα αποθαρρυνθεί να βγει κόντρα στον πρώην πρόεδρο.

"Dude wake up! red ripple? trump/desantis fued? what the hell are you talking about? get up quickly, we need to make it to watch the GOP celebratory party" pic.twitter.com/6z3EWrHotL