Σκάνδαλο Theranos: H Elizabeth Holmes καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για απάτη

Με δάκρυα στα μάτια δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένη» από τα σφάλματά της και πως αν είχε την ευκαιρία, θα είχε κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά

Η ιδρύτρια της start- up Theranos, Elizabeth Holmes, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11 ετών για εξαπάτηση των επενδυτών της εταιρείας της που έκανε εξετάσεις αίματος και η αξία της εκτιμήθηκε κάποτε στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Holmes κρίθηκε ένοχη για απάτη σε βάρος επενδυτών αλλά και για εξαπάτηση χιλιάδων ασθενών, καθώς ισχυριζόταν ψευδώς ότι η τεχνολογία της μπορούσε να διαγνώσει ασθένειες με λίγες μόνο σταγόνες αίματος.

Η 38χρονη, η οποία διανύει περίοδο εγκυμοσύνης, δήλωσε δακρυσμένη στο δικαστήριο ότι είναι «συντετριμμένη» από τα σφάλματά της και πως αν είχε την ευκαιρία, θα είχε κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά. Μέσα από μια ομιλία της, ζητούσε συγγνώμη για ό,τι προκάλεσε.

Elizabeth Holmes Sentenced To 11 Years In Prison For Fraud https://t.co/Os9SPNKxtF pic.twitter.com/6RtgQB73Um

Οι ένορκοι την έκριναν τελικά ένοχη για τέσσερις κατηγορίες απάτης, με μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών. Όμως την έκριναν αθώα για τέσσερις άλλες κατηγορίες και απέτυχαν να καταλήξουν σε ετυμηγορία για τρεις ακόμη κατηγορίες.

Η έκτιση της ποινής της διατάχθηκε να ξεκινήσει στις 27 Απριλίου ενώ οι δικηγόροι της έχουν δύο εβδομάδες για να καταθέσουν έφεση. Αναμένεται μάλιστα να ζητήσουν από τον δικαστή να της επιτρέψει να παραμείνει ελεύθερη με εγγύηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποινή των 135 μηνών ήταν κάτω από τα 15 χρόνια που ζητούσαν οι εισαγγελείς, οι οποίοι ζήτησαν επίσης αποζημίωση 804 εκατομμυρίων δολαρίων για 29 επενδυτές. Το ποσό καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων που συγκέντρωσε η Holmes από μια μεγάλη λίστα επενδυτών.

Breaking News: Elizabeth Holmes, the founder of Theranos, was sentenced to more than 11 years in prison for defrauding investors. https://t.co/UE38yNI0YY