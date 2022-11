Η 62χρονη Allison Janney με διάφανο φόρεμα, δείχνει γιατί η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός και τίποτε άλλο

Άλλη μία φανταστική εμφάνιση από αυτό το είδωλο

Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τελειώνουμε σιγά σιγά με τα στερεότυπα που μάς υπαγορεύουν τι θα βάλουμε και πώς θα έχουμε τα μαλλιά μας μετά τα 40,50 ή 60. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να απολογούνται και χωρίς να νιώθουν ότι πρέπει να βάλουν κάτι «για την ηλικία τους».

Η 62χρονη Allison Janney παρευρέθη στην πρεμιέρα της ταινίας της "The People We Hate at the Wedding" και έβαλε ένα διάφανο sequin φόρεμα Naeem Khan, με κοψίματα στα χέρια. Το συνδύασε με μαύρα heels, ένα clutch Tyler Ellis και ένα φανταστικό sleek χτένισμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την ηθοποιό με αποκαλυπτικό outfit. Είχε ποζάρει πέρυσι με κόκκινο μαγιό για το περιοδικό InStyle, και εκεί με εξαιρετική επιτυχία.

In Style/ALEXANDER

Σε αυτή την ταινία, υποδύεται την Donna, την πεθερά της Kristen Bell. Μία κωμωδία όπου μία δυσλειτουργική οικογένεια προσπαθεί να τα βρει ενώ συναντιέται σε έναν γάμο στο Λονδίνο. Μαζί τους είναι οι Cynthia Addai-Robinson, Ben Platt και Annie Murphy. «Είναι μία από τις καλύτερες στιγμές μου σε ταινία. Πέρασα υπέροχα. Ερχόμαστε όλοι στο Λονδίνο για τον γάμο της κόρης μου και τελικά φαινόμαστε οι άσχημοι Αμερικάνοι, δυστυχώς. Συμπεριφερόμαστε πολύ άσχημα. Εκτός από εμένα. Βασικά όχι. Οκ, εντάξει, φερόμαστε όλοι άσχημα σε αυτή την ταινία!», παραδέχτηκε στον κάμερα.

Αν και η ίδια δεν έχει παντρευτεί ποτέ, την ενδιαφέρει το να βρει την αγάπη, αλλά υπό όρους. «Είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου που ξέρω ποια είμαι και τι θέλω. Θα ήθελα λοιπόν να βρω κάποιον για να μοιραστώ τη ζωή μου αλλά αν δεν συμβεί, θα είμαι μια χαρά».