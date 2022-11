Η Eva Mendes επιβεβαίωσε ότι παντρεύτηκε κρυφά με τον Ryan Gosling

H star φαίνεται να επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Gosling κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης

Η Eva Mendes πριν λίγες μέρες έδειξε στους fans της στο Instagram ένα τατουάζ στο εσωτερικό του καρπού της που έγραφε "de gosling" και τώρα φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτό που υποψιαστήκαμε όλοι, δηλαδή ότι παντρεύτηκε με τον Ryan Gosling μετά από 10 χρόνια σχέσης.

Η επιβεβαίωση του γάμου τους συνέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης της ενώ μιλούσε για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ronald McDonald House στην εκπομπή Today Australia.

Εκεί η 48χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στον Gosling ως «σύζυγό» της. «Μου αρέσει πολύ η Αυστραλία. Όλοι είναι καταπληκτικοί, όλοι μας καλωσορίζουν, είναι τόσο όμορφα. Ο σύζυγός μου, Ryan, είναι εδώ και τα παιδιά μας είναι εδώ, περνάμε τις καλύτερες στιγμές». Φυσικά, οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν καθώς το ζευγάρι αποφεύγει να μιλάει για την προσωπική του ζωή.

Στο πρόσφατο insta post που έκανε η star, δείχνει ένα τατουάζ στο χέρι της και οι fans θεώρησαν ότι είναι η μεγάλη απόδειξη. Το τατουάζ είναι ένα σχέδιο στο εσωτερικό του καρπού που γράφει "de gosling", το οποίο συνοδευόταν μόνο από δυο emojis μαύρων καρδιών κι ενδιάμεσα δυο ξίφη. Στην ισπανική κουλτούρα, οι παντρεμένες γυναίκες συχνά προσθέτουν το επώνυμο του συζύγου τους στο δικό τους, χρησιμοποιώντας το "de"- ή "του" - για να χωρίσουν τα δύο ονόματα.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δυο κόρες, την 8χρονη Esmeralda, 8 ετών, και την 6χρονη Amanda, ωστόσο φροντίζουν πολύ καλά να προστατεύουν τα παιδιά και την οικογένειά τους, από τα φώτα της δημοσιότητας. Η γνωριμία τους έγινε στα γυρίσματα της ταινίας "The Place Beyond the Pines", το 2011, όπου έπαιζαν το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Στην πορεία η ζωή μιμήθηκε την τέχνη.