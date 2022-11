Η Κim Kardashian πήρε θέση για την BDSM καμπάνια της Balenciaga με τα παιδιά

«Νιώθω αηδιασμένη και αγανακτισμένη», δήλωσε αρχικά η Kardashian, η οποία εκπροσωπεί τον γνωστό οίκο εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο μάλλον ήρθε η ώρα να αναθεωρήσει την συνεργασία της μετά την τελευταία καμπάνια της Balenciaga με παιδιά και BDSM αρκουδάκια

Κάτι πήγε πάρα πολύ λάθος με τη holiday campaign του Balenciaga, στην οποία συμμετείχαν παιδιά τα οποία κρατούσαν λούτρινα αρκουδάκια με BDSM αλυσίδες και αξεσουάρ. Προφανώς και ξέσπασε σάλος μόλις οι φωτογραφίες κυκλοφόρησαν, με το κοινό να μιλά για αρρωστημένη φωτογράφηση, η οποία σεξουαλικοποιεί παιδιά και δίνει πάτημα σε περιστατικά παιδικής πορνογραφίας.

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn' normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s

Μάλιστα εκτός από τα αντικείμενα, οι χρήστες των social media παρατήρησαν και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες στην καμπάνια του οίκου, η οποία φωτογραφήθηκε από τον Gabriele Galimberti, φωτογράφο του National Geographic και γνωστό από τις "Toy Stories" του. Η φωτογράφηση «περιέχει έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν ως props στην καμπάνια και ήταν από δίκη του Ανώτατου ΔΙκαστηρίου του 2008, United States v. Williams, η οποία είχε θέμα την παιδική κακοποίηση.

Και αφού ο γνωστός οίκος ζήτησε συγγνώμη και κατέβασε κακήν- κακώς από παντού την καμπάνια, ήρθε η σειρά της Kim Kardashian να πάρει θέση μέσα από ένα μακροσκελές tweet να κατακρίνει τη συγκεκριμένη ενέργεια:

«Ως μητέρα τεσσάρων παιδιών, έχω συγκλονιστεί από τις ανησυχητικές εικόνες. Η ασφάλεια των παιδιών απαιτεί τον υψηλότερο σεβασμό και οποιοσδήποτε επιχειρεί να κανονικοποιεί οποιαδήποτε μορφή παιδικής βίας, δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Τελεία και παύλα», συμπλήρωσε η Kardashian στην viral ανάρτησή της.

Από την άλλη πλευρά η Κim αναγνωρίζει στον οίκο το γεγονός πως διέγραψε και κατέβασε από παντού την συγκεκριμένη καμπάνια, και πως δείχνει ότι έχει καταλάβει το πόσο σοβαρό είναι το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σχετικά με το μέλλον της συνεργασίας της Κim με τον Balenciaga, η ίδια δήλωσε πως θα αναθεωρήσει τη σχέση της με τον οίκο, βασίζοντάς το στην προθυμία τους να αποδεχτούν την ευθύνη για κάτι που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ' αρχής, και «τις ενέργειες που περιμένω να δω να κάνουν για να προστατεύσουν τα παιδιά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κλείνοντας το tweet της.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.