Ο Balenciaga ζητά συγγνώμη για την καμπάνια με τα παιδιά και τα BDSM αρκουδάκια

Στην holiday καμπάνια του οίκου παρουσιάζονταν παιδιά, τα οποία κρατούσαν αρκουδάκια ντυμένα με BDSM σύνολα και όχι μόνο

Ο οίκος Balenciaga εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με μια τεράστια «συγνώμη» για την εορταστική του καμπάνια, αφού δέχθηκε βροχή από πυρά μέσω των social media.

Η εορτατική καμπάνια του οίκου δίνει έμφαση στην "Objects line" του, η οποία είναι γεμάτη με αξεσουάρ με μεγάλα logos (σύνηθες για τον οίκο). Το όλο θέμα όμως, ήταν η παρουσία μικρών παιδιών που κρατούσαν τα παιχνίδια της συλλογής, κάποια μεγάλα αρκουδάκια ντυμένα με σύνολα bondage και BDSM. Τα ίδια αρκουδάκια είχαν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση στο show του οίκου τον Οκτώβριο, αγκαλιά με μοντέλα των οποίων το make up θύμιζε μελανιές από ξυλοδαρμό.

Εκτός από τα αντικείμενα και τα παιδάκια, οι χρήστες των social media παρατήρησαν και κάποιες ακόμα λεπτομέρειες στην καμπάνια του οίκου, η οποία φωτογραφήθηκε από τον Gabriele Galimberti, φωτογράφο του National Geographic και γνωστό από τις "Toy Stories" του. Ένα viral tweet, κατέδειχνε τη φωτογράφιση ως «ενδιαφέρουσα» και συνέχιζε ότι «περιέχει ένα όχι και τόσο καλά κρυμμένο έγγραφο σχετικά με το εικονικό παιδικό πορνό». Αφού έκαναν ζουμ οι fans είδαν πως τα χαρτιά που χρησιμοποιήθηκαν ως props στην καμπάνια ήταν από την δίκη του Ανώτατου ΔΙκαστηρίου του 2008, United States v. Williams, η οποία είχε θέμα την παιδική κακοποίηση!



the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



