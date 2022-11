Όπλα, περίεργα φυλαχτά και αναψυκτικά διαίτης πάνω στο κομοδίνο του Elon Musk

Και όπως ακριβώς περιμέναμε, το κομοδίνο του Elon Musk, σίγουρα δεν είναι και ένα συνηθισμένο κομοδίνο

Μια ακόμη φορά που ο δισεκατομμυριούχος της Tesla μας κριντζάρει φουλ. O Elon Musk, θέλησε να δείξει το κομοδίνο του. Τουλάχιστον αυτό έγραψε ο ίδιος. Μόνο που πάνω στο κομοδίνου του, είχε από περίεργα διακοσμητικά, δυο μη πυροβόλα όπλα, ένα βουδιστικό φυλαχτό, μέχρι πολλά κουτιά κόκα κόλα διαίτης.

Όπως καταλαβαίνεις η εικόνα αυτή έχει γίνει ήδη viral, ενώ να σημειωθεί πως το ένα πιστόλι, είναι αντίγραφο του George Washington, μέσα σε ένα ξύλινο κουτί του οποίου το ανοιχτό καπάκι δείχνει μια εικόνα του πίνακα του Emanuel Leutze με τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ να διασχίζει τον ποταμό Ντελαγουέρ. Μπροστά βρίσκεται ένα ακόμη αντίγραφο ενός περίστροφου από το βιντεοπαιχνίδι Diamond Back.

Δίπλα στα όπλα βρίσκεται κάτι που μοιάζει με θιβετιανό βουδιστικό φυλαχτό, γνωστό ως Vajra Dorje, το οποίο χρησιμοποιείται για διαλογισμό, ενώ στο κομοδίνο υπάρχουν επίσης τέσσερα ανοιχτά κουτιά Diet Coke χωρίς καφεΐνη και ένα μπουκάλι νερό.

«Το κομοδίνο μου», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος στη λεζάντα της φωτογραφίας. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την έλλειψη σουβέρ μου».

