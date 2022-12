Ο βασιλιάς Κάρολος δέχθηκε (ξανά) επίθεση με αυγά

Ο 74χρονος μονάρχης παρέμεινε απόλυτα ψύχραιμος

Ο βασιλιάς Κάρολος μέσα σε έναν μήνα, δέχτηκε για δεύτερη φορά επίθεση με αυγό με τους σωματοφύλακές του να επεμβαίνουν γρήγορα για να τον απομακρύνουν από το σημείο στην πλατεία St George's στο Luton.

Η αστυνομία του Bedfordshire συνέλαβε έναν 20χρονο άνδρα για το επεισόδιο. Ωστόσο, ο 74χρονος μονάρχης συνέχισε απτόητος τις χειραψίες με τους πολίτες σαν να μη συνέβη ποτέ το περιστατικό.

🇬🇧An egg flew into King Charles III again. The perpetrator was arrested and interrogated pic.twitter.com/YU80lMr7tz