Τα δάχτυλά του σχολιάστηκαν στο Twitter και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού με το @barstoolsports να σχολιάζει πως πρόκειται «για μια αρκετά κωμική πλευρά του βασιλιά» ενώ μετά και το tweet του @Hilton_Cheng, πολλοί σχολιάσαν ότι τα δάχτυλά του μοιάζουν με «λουκάνικα»

Μετά τον θάνατο της 96χρονης μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ, όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στον νέο βασιλιά της Βρετανίας, Κάρολο Γ'. Η επίσημη στέψη του μεγαλύτερου γιου της μακροβιότερης μονάρχη έγινε και από τότε, όλες του οι κινήσεις παρατηρούνται προσεκτικά και μπαίνουν στο στόχαστρο των σχολιαστών στα social.

Εδώ και λίγες μέρες λοιπόν, πολλοί χρήστες τον έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και μέσα σε όλα, δεν έχουν παραλείψει να σχολιάσουν πόσο πρησμένα και κόκκινα φαίνονται τα δάχτυλά του. Παρόλο που παραμένει ανεπιβεβαίωτο το τι μπορεί να προκαλεί αυτό το αποτέλεσμα, πολλοί ειδικοί έχουν ήδη διατυπώσει τις θεωρίες τους, σύμφωνα με τη Daily Star.

