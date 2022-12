H Victoria Beckham λέει ότι δεν έχει κάνει πλαστικές στη μύτη: «Είναι μακιγιάζ»

«Να αγκαλιάζεις αυτό που είσαι και να φαίνεσαι λαμπερή και πανέμορφη», δήλωσε μεταξύ άλλων η Victoria Beckham σε μια αποκαλυπτική συζήτηση για την ομορφιά

Αποκαλυπτική ήταν η Victoria Beckham στην πρόσφατη εμφάνισή της, μαζί με την γνωστή make up artist Charlotte Tilbury, όπου μίλησε για την ομορφιά, την εμφάνισή της και «την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της». Η συζήτηση των δύο διάσημων γυναικών και επιχειρηματιών, πήγε και στις πλαστικές επεμβάσεις, με την Beckham να αρνείται πως έχει κάνει πλαστική στη μύτη της, να ανοίγεται στο κοινό για τα εμφυτεύματα στο στήθος της, αλλά και να μιλά για το πώς αντιλαμβάνεται την ομορφιά σήμερα.

Splash News

Στο βίντεο "In Conversation with Victoria Beckham: Beauty Gifting Secrets", η Tilbury ομολογεί πως την έχουν κατηγορήσει πολλές φορές πως έχει κάνει πλαστική στη μύτη της, κάτι το οποίο δεν ισχύει και πρόκειται στην ουσία για μακιγιάζ. Όταν η γνωστή make up artist σχολιάζει ότι ο κόσμος την ρωτάει συχνά αν έχει «κάνει επέμβαση στη μύτη» από τότε που κάνει contouring στη μύτη της, η Beckham απαντά ότι την καταλαβαίνει απόλυτα:

«Λένε επίσης ότι έχω κάνει πλαστική και στη δική μου μύτη», δήλωσε η Victoria. «Ποτέ δεν έκανα πλαστική στη μύτη. Πάντα είχα τέτοια μύτη. Είναι το κόλπο στη μύτη με το μακιγιάζ», συμπλήρωσε η ίδια. Splash News

Ωστόσο το 2017, η Victoria Beckham είχε μιλήσει ανοιχτά για τα εμφυτεύματα στήθους που έβαλε, όταν έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στον 18χρονο εαυτό της για τη βρετανική Vogue.

«Θα έπρεπε μάλλον να πω, μην πειράζεις το στήθος σου», έγραψε. «Όλα αυτά τα χρόνια το αρνιόμουν - χαζό. Ένα σημάδι ανασφάλειας. Απλά να χαίρεσαι αυτό που έχεις».

Όσο για το πώς αντιλαμβάνεται την ομορφιά στην ηλικία των 40, είπε ότι σημασία έχει να μην προσπαθείς να γίνεις κάποια που δεν είσαι.

«Δεν νομίζω ότι η περιποίηση της επιδερμίδας έχει να κάνει με το να προσπαθείς να δείχνεις νεότερη. Έχει να κάνει με το να φαίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να αγκαλιάζεις αυτό που είσαι και να φαίνεσαι λαμπερή και πανέμορφη», κατέληξε η Beckham, περνώντας ένα πραγματικά θετικό και ουσιαστικό μήνυμα για το πώς οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά και την εμφάνισή μας.