Τον Αύγουστο του 2022, η Serena Williams αποφάσισε να αποσυρθεί από το τένις για την οικογένειά της και ήταν το δυσκολότερο πράγμα που έχει χρειαστεί ποτέ να κάνει. Η 41χρονη αθλήτρια φαίνεται πως ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα και με μια πρόσφατη δημοσίευση στο Twitter παραδέχεται πως είναι πιο δύσκολο από ό,τι είχε φανταστεί το να δίνει χώρο στον εαυτό της να χαλαρώνει.

«Τώρα μου επιτρέπω να είμαι κουρασμένη. Επιτρέπω στον εαυτό μου να χαλαρώσει. Μου επιτρέπω απλά να υπάρχω. Είναι πιο δύσκολο από ό,τι είχα φανταστεί. Ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να κάνει κάτι από αυτά...», έγραψε ενώ δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο της επιστροφής της στον αθλητισμό.

I’m currently allowing myself to be tired. Allowing myself To relax. Allowing myself to just be. It’s harder than I ever imagined. I’ve never allowed myself to do any of that before…