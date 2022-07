Οι γυναίκες γυμνάζονται λιγότερο από τους άντρες, αλλά όχι επειδή βαριούνται

«Στοιχηματίζω ότι έχεις κάποιον στο σπίτι να σου καθαρίζει την τουαλέτα. Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολυτέλεια»

Νέα έρευνα του Nuffield Health αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισές από εμάς δεν κάναμε καθόλου γυμναστική τον προηγούμενο χρόνο. Η ανάγκη μας βέβαια να παραμένουμε ενεργές και fit, δεν έχει καμία σχέση με τα δεδομένα που προκάλεσαν καταιγισμό από σχόλια και αντιδράσεις, τονίζοντας το exercise gender gap και τον σχεδόν μηδενικό χρόνο μιας γυναίκας.

Παρόλο που τα 2/3 των γυναικών, που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Healthier Nation Index, δεν είχαν κανένα κίνητρο να αθληθούν, οι υπόλοιπες γυναίκες έκαναν ξεκάθαρο το γεγονός ότι όλο αυτό που συζητιέται έντονα τις τελευταίες ώρες εξαιτίας της έρευνας, είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι φαίνεται.

Η πρόσφατη έρευνα δείχνει το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα καθώς το ποσοστό των γυναικών που δεν γυμνάζεται, αγγίζει το 47% τη στιγμή που τα ποσοστά για τους άνδρες είναι εμφανώς χαμηλότερα. Η αλήθεια πίσω από το γιατί πολλές γυναίκες δεν καταφέρνουν να βγουν ούτε για περπάτημα, περιγράφεται εύστοχα από τη συγγραφέα, Nell Frizzell, η οποία επικαλείται το ανύπαρκτο σύστημα παιδικής μέριμνας που στερεί τα δικαιώματα τους στην καριέρα αλλά και στην ίδια την ελευθερία τους.

That study showing half of British women do no regular exercise is just another skin pressed over the underlying issue: Britain has an unaffordable childcare system that disproportionately restricts the earning, health, careers and freedom of women. It always comes back to that. July 26, 2022

Καθαρίζουν, μαγειρεύουν, φροντίζουν όλους τους άλλους εκτός από εκείνες. Tα σχόλια που ακολούθησαν στο Twitter ήταν καταιγιστικά.

Not just childcare - all the care. Women disproportionally take on care of all kinds, affecting their health, earnings and retirement funds. — Penny Wincer (@pennywincer) July 26, 2022

Το παρακάτω είναι το πιο αντιπροσωπευτικό. «Βλέπω πολλούς άνδρες να πάνε για jogging τα Σαββατοκύριακα. Πάντα σκέφτομαι και στοιχηματίζω ότι έχεις κάποιον στο σπίτι να σου καθαρίζει την τουαλέτα. Ο ελεύθερος χρόνος είναι πολυτέλεια».

I see a lot of men out jogging at the weekends...I always think to myself I bet YOU'VE got someone at home cleaning the toilet. Free time is a luxury July 26, 2022

Η έλλειψη σωματικής άσκησης των γυναικών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επιθυμία τους να γυμνάζονται. Σχετίζεται με τα εμπόδια που συναντούν όταν δεν φροντίζει κανείς άλλος πέρα από τις ίδιες, τις ανάγκες τις δικές τους αλλά και των υπόλοιπων μελών της οικογένειάς τους.

Ο ελεύθερος χρόνος μιας γυναίκας είναι πολυτέλεια και πρέπει να αλλάξει άμεσα αυτό.