Brad Pitt: Η κακοποιητική του συμπεριφορά ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο στις Χρυσές Σφαίρες

Από μια έκπτωτη περσόνα, ο Pitt έγινε ο star που κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί ότι είναι ένοχος

Αν υπάρχουν βραβεία που φημίζονται για σκάνδαλα και βασικές δυσλειτουργίες, αυτά είναι οι Χρυσές Σφαίρες που είδαμε ξανά στη μικρή οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας ένοιαζε τόσο το ποιοι θα κερδίσουν, όσο το τι θα ειπωθεί, αν θα υπάρχουν πολλές απουσίες και αν θα μιλήσει κάποιος. Και μέσα στα πολλά άβολα που συνέβησαν, ήταν και η παρουσία του Brad Pitt και κυρίως ο τρόπος που τον υποδέχτηκε το Hollywood. Οι ισχυρισμοί (και οι αποδείξεις) περί κακοποίησης από την Angelina Jolie έγιναν ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» στη φετινή απονομή.

Όλοι τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες, παραβλέποντας τους ισχυρισμούς περί ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης κατά της Angelina Jolie. Τα ξένα Μέσα σχολίασαν το πόσο «ανανεωμένη» βρήκαν την εμφάνισή του και ότι πόζαρε με «καινούριο» χαμόγελο. Ο ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών και σταμάτησε μπροστά στους φωτογράφους για τις καθιερωμένες φωτογραφίες, τραβώντας τα φλας. Φορούσε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, χαμογελούσε, πόζαρε, έδειχνε ευδιάθετος και όλα καλά. Πολλοί μάλιστα παρατήρησαν ότι ο star έχει προχωρήσει σε πλαστική ανάπλαση δοντιών, ανανεώνοντας το χαμόγελό του.

Η Mirror σχολιάζει χαρακτηριστικά, ότι ο Pitt ακτινοβολούσε στις Χρυσές Σφαίρες, χαμογελώντας πλατιά με κάθε ευκαιρία. Πώς να μην το κάνει άλλωστε όταν όλη η προσοχή από τις κατηγορίες εναντίον του έχει στραφεί στον αέρα ανανέωσης που αποπνέει; Όσο για την ευρύτερη υποδοχή του, από πρόθεση ή μη, όλα δείχνουν πως το Hollywood είναι πια Team Pitt. Πάντα ήταν, άλλωστε.

Στο κόκκινο χαλί, η Margot Robbie μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συνάδελφό της και είπε ότι θα ήθελε πολύ να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

#Babylon star Margot Robbie on whether she’ll do another movie with Brad Pitt: “I hope we get a fourth shot at it, that’d be great!” https://t.co/uRzGEpFqpS pic.twitter.com/mgHKslDARj

Από την άλλη, η Quinta Brunson φώναξε από ενθουσιασμό όταν τον είδε στο κοινό ενώ οι Austin Butler και Ke Huy Quan συμπεριέλαβαν το όνομά του στον επίσημο λόγο τους. Η μεγαλύτερη κάλυψη από τα media έκανε focus στο νέο του κούρεμα, (πέρα από το πλατύ ολοκαίνουριο χαμόγελό του), και στην τεράστια photo gallery με celebrities που τον θαυμάζουν (ακόμη).

Quinta Brunson cutting off her own Golden Globes speech because she saw Brad Pitt in the audience…a MOOD



“Comedy brings people together. Comedy gives us all the same laugh-- hey, Brad Pitt!” pic.twitter.com/HWXqqazaye