"And Just Like That...": Ο Aidan τελικά επιστρέφει στη δεύτερη σεζόν

Αν τον συμπαθούσες περισσότερο από τον Mr. Big, σου έχουμε καλά νέα!

Η δεύτερη σεζόν του "And Just Like That..." φαίνεται πως θα έχει πολλές εκπλήξεις και σίγουρα νοσταλγικό πνεύμα που θα θυμίσει το αγαπημένο στην καρδιά όλων, "Sex and the City".

Ο πρώην σύντροφος της Carrie Bradshaw, Aidan Shaw επιστρέφει δυναμικά στη ζωή της αφού η συμμετοχή του επιβεβαιώθηκε πριν λίγες ώρες επίσημα από το προφίλ της σειράς στο Instagram. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε, μας βάζουν στο κλίμα για τον έρωτα που θα αναβιώσει στις οθόνες μας όσο οι δυο τους περπατούν χέρι- χέρι.

Σε πέντε λήψεις, η Carrie και ο Aidan χαμογελούν και θυμούνται τα παλιά ενώ στη λεζάντα αναφέρονται τα εξής: «Σσσ. Μην το πείτε σε κανέναν».

H επαναφορά του χαρακτήρα που υποδύεται ο John Corbett, ήταν έντονη φήμη εδώ και καιρό και τώρα επιβεβαιώνεται. Η συμμετοχή του θα είναι σε αρκετά επεισόδια αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο μέχρι στιγμής, για τον νέο του ρόλο.

Ο Aidan είχε πρωτοσυστηθεί στο κοινό στον τρίτο κύκλο του "Sex and the City", πριν παντρευτεί με τον Mr. Big. Ήταν κατασκευαστής επίπλων, λάτρης των σκύλων και φανατικός αντικαπνιστής, αποφασισμένος να μετατρέψει την Carrie στη γυναίκα των ονείρων του, (γεγονός που όπως πολλοί υποστηρίζουν τον έκανε τελικά τον χειρότερο άντρα του Sex and the City).

Η επιστροφή του Aidan δεν είναι εντελώς απροσδόκητη. Όταν ετοιμαζόταν για πρώτη φορά το "And Just Like That", ο ίδιος ο Corbett είχε δηλώσει στο Page Six: «Θα κάνω το show», ενώ χαρακτήρισε την επιστροφή του ως «πολύ συναρπαστική» και πρόσθεσε ότι «ίσως να είναι σε αρκετά» επεισόδια του reboot. Αυτό, φυσικά, αποδείχθηκε ψέμα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της σειράς, η επιστροφή του Corbett δεν ήταν ποτέ μέρος του σχεδίου αλλά τελικά θα συμβεί και όπως όλα δείχνουν, θα γοητεύσει.