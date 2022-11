And Just Like That: Η Sarah Jessica Parker ξανά με το θρυλικό Vivienne Westwood νυφικό

Το νέο φωτογραφικό υλικό από τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν

Μία από τις σκηνές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, εμείς οι fans του Sex And The City, είναι εκείνη που η Carrie Bradshaw έβαλε το τεράστιο αλλά πανέμορφο νυφικό της Vivienne Westwood, έκλεισε τεράστιο χώρο δεξίωσης, τα οργάνωσε όλα και τελικά δεν παντρεύτηκε ποτέ με τον Mr. Big.

Πριν λίγες ώρες και κάτι χρόνια μετά, η Sarah Jessica Parker φωτογραφήθηκε για δεύτερη φορά με το ονειρεμένο νυφικό στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του reboot, And Just Like That και μας γέμισε νοσταλγία.

Τη βλέπουμε να βγαίνει από το διαμέρισμά της στο West Village με το μοναδικό κομμάτι ενώ στο κεφάλι φορά για ακόμη μία φορά ένα ψεύτικο πτηνό, όπως είχε κάνει και στην πρώτη ταινία.

Τώρα, το νυφικό έχει συνδυάσει με ένα βεραμάν πανωφόρι και ασορτί opera γάντια που δένουν απόλυτα με το headpiece στο κεφάλι της. Την νοσταλγική διάθεση ολοκληρώνουν ένα ζευγάρι κομψές γόβες στο ίδιο χρώμα με το πανωφόρι της.

Κανείς δεν γνωρίζει αν πήρε την απόφαση να παντρευτεί ξανά ή φόρεσε το iconic νυφικό με αφορμή κάποια ειδική περίσταση. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έκανε το πιο συγκινητικό throwback στην καρδιά των θαυμαστών της αγαπημένης σειράς.