Ο Elon Musk απέλυσε το μισό προσωπικό του Twitter με ένα mail 159 λέξεων

Το είπε και το έκανε

Με μαζικές απολύσεις εγκαινίασε ο Elon Musk το Twitter, διώχνοντας από τις θέσεις τους 3.700 εργαζομένους. Και αυτή είναι μόνο η αρχή! Οι απολύσεις αφορούν κυρίως τις ομάδες που ήταν υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης διαφόρων λογαριασμών στο μέσο.

Η απόφαση έγινε μόλις τέσσερις ημέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου και προβλέπεται ότι θα προκαλέσει χάος. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, οι απολύσεις επηρεάζουν εργαζόμενους που η δουλειά τους ήταν να εμποδίζουν το Twitter να γεμίζει από απαγορευμένο περιεχόμενο, όπως συμπεριφορά μίσους και στοχευμένη παρενόχληση.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.