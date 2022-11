Η Cortez κατηγορεί τον Musk ότι πουλάει την ελευθερία λόγου κι εκείνος έχει μόνο να πει: «Τα σχόλιά σας εκτιμώνται, τώρα πληρώστε $8»

Οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση της μηνιαίας χρέωσης, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι πολλές και ανάμεσά τους, και αυτή της Alexandria Ocasio-Cortez, η οποία τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να πουλήσει την «ελευθερία του λόγου»

Η εξαγορά του Twitter από τον Elon Musk ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη ήρθε για να θέσει τους δικούς του όρους, (κάτι το οποίο έκανε ξεκάθαρο από την αρχή). Λίγες ημέρες μετά την εξαγορά, ανακοίνωσε και την πρώτη επίσημη αλλαγή. Πλέον όποιος θέλει να έχει πιστοποιημένο λογαριασμό στο Twitter, θα χρειαστεί να δίνει 8 δολάρια τον μήνα. Κάτι που μέχρι πρότινος ήταν δωρεάν.

Οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι πολλές και ανάμεσά τους, και αυτή της Alexandria Ocasio-Cortez, η οποία τον κατηγόρησε ότι προσπαθεί να πουλήσει την «ελευθερία του λόγου». Εκείνος φυσικά δεν πτοήθηκε και της απάντησε: «Τα σχόλιά σας εκτιμώνται, τώρα πληρώστε 8 δολάρια».

Lmao at a billionaire earnestly trying to sell people on the idea that “free speech” is actually a $8/mo subscription plan — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 2, 2022

Your feedback is appreciated, now pay $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Η 33χρονη Αμερικανίδα πολιτικός και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έγραψε: «Σκάω στα γέλια με έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί ειλικρινά να πουλήσει στον κόσμο την ιδέα ότι η "ελευθερία του λόγου" είναι στην πραγματικότητα ένα συνδρομητικό πρόγραμμα 8 δολαρίων τον μήνα». Και πόσο συμφωνούμε μαζί της!

Το περίφημο σχέδιό του δεν είναι σαφές πότε θα μπει στην πράξη και τα ερωτηματικά είναι πολλά.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. November 1, 2022

«Η εξουσία στον λαό! Μπλε για 8 δολάρια/[μήνα]», έγραψε ο ίδιος, προκαλώντας τις αντιδράσεις του κόσμου. Τα συνολικά δημοσιεύματα που μιλούν για τις νέες αλλαγές που θα φέρει ο Musk στο Twitter που πλέον του ανήκει, περιλαμβάνουν από απόλυση ολόκληρου του διευθυντικού συμβουλίου, χρεώσεις στους χρήστες και απολύσεις εργαζομένων έως και 75%. Και αν κρίνουμε από τις πρώτες επίσημες ενέργειες του Musk, μάλλον τα δημοσιεύματα έχουν πέσει μέσα και δεν ξέρουμε πια τι να περιμένουμε.

Όλα είναι πιθανά και αξίζει να σημειωθεί πως η αρχική πρόταση του Elon ήταν να χρεώνει τους χρήστες του Twitter 19,99 δολάρια το μήνα για να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν έναν πιστοποιημένο λογαριασμό, ωστόσο μετά τα πυρά και τις έντονες αντιδράσεις ο Musk ήρθε με την τελική αντιπρόταση των 8$. Όπως σημείωσε, οι συνδρομητές θα έχουν προτεραιότητα στις απαντήσεις, τις αναφορές και την αναζήτηση, καθώς και τη δυνατότητα να δημοσιεύουν μεγαλύτερο περιεχόμενο βίντεο και ήχου, ενώ θα λαμβάνουν τις μισές διαφημίσεις από τους χρήστες που το χρησιμοποιούν δωρεάν. Η συνέχεια έπεται εντυπωσιακά ξεκαρδιστική (και ισοπεδωτικά απογοητευτική).