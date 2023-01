H Madonna ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία για το 2023

Το πολυαναμενόμενο tour της βασίλισσας της pop θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου στον Καναδά και θα ολοκληρωθεί στις 1 Δεκεμβρίου στο Άμστερνταμ

Έτοιμη να επιστρέψει στις σκηνές και τις συναυλίες είναι η Madonna, η οποία ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία της για το 2023, μέσα από ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε να συμμετέχει και η Amy Schumer.

H διάσημη σταρ, είχε διαγράψει πρόσφατα όλες τις δημοσιεύσεις από το instagram account της, προϊδεάζοντας τους θαυμαστές της για μια σπουδαία ανακοίνωση. Άλλωστε είναι μια τακτική που ακολουθούν πολύ διάσημοι στα social media, όταν ετοιμάζουν να κυκλοφορήσουν κάτι νέο.

Το «Four Decades, The Celebration Tour», της Madonna είναι εδώ λοιπόν και μάλιστα έχει συναυλίες και εμφανίσεις και στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του «Four Decades, The Celebration Tour», της Madonna

Μέσω ενός βίντεο, διάρκειας 5 λεπτών με τη συμμετοχή του Lil Wayne, Bob the Drag Queen, Judd Apatow και άλλων, η βασίλισσα της pop δέχεται την πρόκληση της Amy Schumer να κάνει περιοδεία και να ερμηνεύσει τις μεγάλες της επιτυχίες.

Η περιοδεία της Madonna θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου στο Βανκούβερ του Καναδά, με 35 πόλεις να βρίσκονται στην λίστα. Το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Αμερική, από το Σικάγο μέχρι το Λος Άντζελες, και καταλήγει στην Ευρώπη –Λονδίνο, Βαρκελώνη, Στοκχόλμη, μεταξύ άλλων. Η περιοδεία τέλος, θα ολοκληρωθεί στο Άμστερνταμ την 1η Δεκεμβρίου.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα εξερευνήσω όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια με την ελπίδα να δώσω στους θαυμαστές μου το show που περίμεναν», αναφέρει η Madonna στην ανακοίνωση.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στο madonna.com/tour.

Αναλυτικά οι χώρες του «Four Decades, The Celebration Tour»

07-15 Vancouver, British Columbia - Rogers Arena

07-18 Seattle, WA - Climate Pledge Arena

07-22 Phoenix, AZ - Footprint Center

07-25 Denver, CO - Ball Arena

07-27 Tulsa, OK - BOK Center

07-30 Saint Paul, MN - Xcel Energy Center

08-02 Cleveland, OH - Rocket Mortgage Fieldhouse

08-05 Detroit, MI - Little Caesars Arena

08-07 Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

08-09 Chicago, IL - United Center

08-13 Toronto, Ontario - Scotiabank Arena

08-19 Montreal, Quebec - Centre Bell

08-23 New York, NY - Madison Square Garden

08-24 New York, NY - Madison Square Garden

08-30 Boston, MA - TD Garden

09-02 Washington, D.C. - Capital One Arena

09-05 Atlanta, GA - State Farm Arena

09-07 Tampa, FL - Amalie Arena

09-09 Miami, FL - Miami-Dade Arena

09-13 Houston, TX - Toyota Center

09-18 Dallas, TX - American Airlines Center

09-21 Austin, TX - Moody Center ATX

09-27 Los Angeles, CA - Crypto.com Arena

10-04 San Francisco, CA - Chase Center

10-07 Las Vegas, NV - T-Mobile Arena

10-14 London, England - The O2

10-21 Antwerp, Belgium - Sportpaleis

10-25 Copenhagen, Denmark - Royal Arena

10-28 Stockholm, Sweden - Tele2

11-01 Barcelona, Spain - Palau Sant Jordi

11-06 Lisbon, Portugal - Altice Arena

11-12 Paris, France - Accor Arena

11-13 Paris, France - Accor Arena

11-15 Cologne, Germany - Lanxess Arena

11-23 Milan, Italy - Mediolanum Forum

11-28 Berlin, Germany - Mercedes-Benz Arena

12-01 Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome