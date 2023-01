Kanye West: Η viral στιγμή που αρπάζει και πετά το κινητό γυναίκας όσο τον βιντεοσκοπεί

«Αν σου πω να σταματήσεις, τότε σταμάτα με τις κάμερες σου»

O Kanye West επέστρεψε δυναμικά στην επικαιρότητα μετά την πρόσφατη είδηση του γάμου του με τη Βianca Censori. Πριν λίγες ώρες, φέρεται να άρπαξε το κινητό μιας γυναίκας από το χέρι της όσο τον βιντεοσκοπούσε, πετώντας τον στην άσφαλτο.

Ο star βρίσκεται υπό έρευνα ενώ όλα συνέβησαν όταν έβγαινε από αγώνα μπάσκετ της κόρης του, North. Εκεί παρατήρησε ότι τον ακολουθούσαν παπαράτσι και η «ενοχλητική» γυναίκα.

Kanye West takes pap’s phone and throws it into the middle of the street. https://t.co/7iCw4LezzA