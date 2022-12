Yeezy come, Yeezy go: Αυτό το tattoo studio αφαιρεί δωρεάν τατουάζ με τον Kanye West

"Yeezy come, Yeezy go" και ο τοξικός rapper θα εξαφανιστεί μια για πάντα από τη ζωή σου

Πριν λίγες ώρες, είπε ότι «του αρέσει ο Hitler» και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο πια για να πέσει (κι άλλο) στα μάτια μας. Ο πάτος που έχει πιάσει ο Kanye West δεν έχει όρια και όλοι και όλα προσπαθούν να πάρουν αποστάσεις από το όνομά του.

Τα social μπλοκάρουν τον λογαριασμό του, οι εταιρείες διακόπτουν η μία μετά την άλλη τις συνεργασίες μαζί του, τι γίνεται όμως με όσους αποφάσισαν να εμπνευστούν κάποτε το τατουάζ τους από εκείνον; Και για αυτό φαίνεται πως υπάρχει λύση αφού ένα στούντιο αφαίρεσης τατουάζ στο Λονδίνο προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του σε όλα αυτά τα απελπισμένα άτομα.

Το Naama Studios ανακοίνωσε μέσω Instagram: «Θα αφαιρέσουμε δωρεάν τα Kanye τατουάζ σας».

This London studio is removing Kanye West tattoos for free and says response has been ‘overwhelming’ pic.twitter.com/PxsE54Hh2Q