Ο Kanye West το είπε όντως: «Μου αρέσει ο Hitler»

Ο ράπερ, στο νέο του αντισημιτικό παραλήρημα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Hitler καινοτόμο

Όλοι έχουμε καταλάβει ότι ο Kanye West δεν περιορίζεται στις δηλώσεις που κάνει εδώ και καιρό. Δεν φιλτράρει καν τις τοποθετήσεις του και γίνεται όλο και πιο μισητός στον κόσμο. Αυτή τη φορά, εμφανίστηκε με μάσκα στο InfoWars του ακροδεξιού συνωμοσιολόγου Alex Jones και επειδή ήθελε να μας ξαφνιάσει για μια ακόμη φορά με τον παραλογισμό του, είπε ότι θαύμαζε από πάντα τον Hitler.

Και κάπου εδώ επιστρέφουν στο μυαλό όλων, οι αντισημιτικές του δηλώσεις που οδήγησαν στη λήξη των συμφωνιών του με Adidas και Balenciaga (και όχι μόνο). Τα νέα του σχόλια προέκυψαν όταν ο Jones σε κάποια φάση της συνέντευξης είπε ότι ο West ««δαιμονοποιείται» και συγκρίνεται άδικα με τον Αδόλφo. Όταν μάλιστα ο παρουσιαστής ισχυρίστηκε ότι «δεν του αρέσουν οι Ναζί», εκείνος συνέχισε να λέει: «Μου αρέσει ο Hitler».

Ο ράπερ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον Hitler καινοτόμο, (υπαινίσσοντας τον εαυτό του, προφανώς). «Λοιπόν, βλέπω καλά πράγματα και στον Hitler». Αγαπώ τους πάντες και οι Εβραίοι δεν μπορούν να μου πουν "Μπορείς να μας αγαπήσεις και μπορείς να αγαπήσεις αυτό που σου κάνουμε με τα συμβόλαια, και μπορείς να αγαπήσεις αυτό που πιέζουμε με την πορνογραφία", αλλά αυτός ο τύπος που εφηύρε τους αυτοκινητόδρομους, εφηύρε το μικρόφωνο που χρησιμοποιώ ως μουσικός, δεν μπορείς να πεις δυνατά ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε ποτέ κάτι καλό, και τελείωσα με αυτό. Τελείωσα με αυτό. Κάθε άνθρωπος έχει κάτι πολύτιμο να δώσει, ειδικά ο Hitler».

Alex Jones: "You're not Hitler. You're not a Nazi."



Ye: "Well, I see good things about Hitler, also. Every human being has value that they brought to the table, especially Hitler." pic.twitter.com/xZtjq18dm6