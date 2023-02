JLo και Ben Affleck στον πρώτο τους viral «καυγά» για το αλκοόλ - «Δεν ήπια τίποτα, εντάξει;»

Το πρόβλημα του Ben Affleck με τον αλκοολισμό, στέκεται αφορμή για προβλήματα και στον γάμο του με την Jennifer Lopez

Είναι γνωστή η μάχη του Ben Affleck με τον αλκοολισμό, κάτι για το οποίο έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια o διάσημος ηθοποιός, κάνοντας αναφορές και στον επίσης αλκοολικό πατέρα του. «Ήξερα ένα πράγμα. Ότι δεν θέλω να γίνω σαν τον αλκοολικό πατέρα μου», δήλωνε ο Affleck, «αλλά δεν τα κατάφερα».

Χάρη στη ψυχοθεραπεία ωστόσο, έχει καταφέρει να μείνει αρκετό καιρό μακριά από το αλκοόλ, έχοντας κάνει πολλές προσπάθειες απεξάρτησης από τότε που ήταν έφηβος. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για το πως ένιωθε παγιδευμένος στον γάμο του με την πρώην του Jennifer Garner, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει και πάλι το αλκοόλ προκειμένου να «ξεφύγει».

Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει άλλωστε τη στιγμή που ο Affleck βρίσκεται μεθυσμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, με την Jennifer Garner να οδηγεί προς κέντρο αποτοξίνωσης, ενώ ήταν ήδη χωρισμένοι.

Ben Affleck: I would've 'still' been drinking if I stayed married to Jennifer Garner

Jennifer Garner: *helps him to rehab 3 full years after they’ve already separated * pic.twitter.com/9StRYJ7tWI