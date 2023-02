Super Bowl: Η Rihanna δεν θα πληρωθεί για το show και αυτός είναι ο λόγος

Αν πιστεύεις ότι η Rihanna έλαβε ένα αστρονομικό ποσό για το show της, να σε ενημερώσουμε πως κι εκείνη, όπως και η Beyonce, η Shakira και η Lopez τις προηγούμενες χρονιές, δεν πληρώθηκε

Εμφανίστηκε με total κόκκινο outfit σε ένα show που το περίμενε με ανυπομονησία ολόκληρη η Αμερική (και ο κόσμος) και δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε τίποτα λιγότερο από την παρουσία της επί σκηνής. Η Rihanna καθήλωσε στο ημίχρονο του Super Bowl μετά από 7 χρόνια απουσίας on stage, ανακοινώνοντας τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τον τελικό των Kansas City Chiefs με τους Philadelphia Eagles, ενώ πολλοί ασχολήθηκαν με τον αγώνα μόνο για τα 13 λεπτά που τραγούδησε η RiRi στο ημίχρονο. Ωστόσο, αν πιστεύεις ότι έλαβε ένα αστρονομικό ποσό για το show της, να σε ενημερώσουμε πως κι εκείνη, όπως και η Beyonce, η Shakira, η Lopez τις προηγούμενες χρονιές, δεν πληρώθηκε.

Έτσι αναφέρουν τουλάχιστον τα ξένα δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τη Daily Mail συνηθίζεται οι μεγαλύτεροι stars να εμφανίζονται δωρεάν αφού οι πωλήσεις τους θα επηρεαστούν θετικά σε μεγάλο βαθμό μιας και απευθύνονται στο μεγαλύτερό κοινό της καριέρας τους. Για παράδειγμα, το 2017, η Lady Gaga μετά τη συναυλία της, είδε τις πωλήσεις των άλμπουμ και των single της να εκτοξεύονται κατά 1.000% ενώ η JLo απέκτησε 2,3 εκατομμύρια νέους followers στα social media μετά την εμφάνισή της με τη Shakira το 2020.

