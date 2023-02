Η διαφήμιση του Ben Affleck για τα Dunkin' Donuts «μόλις κέρδισε το Super Bowl»

Από το διαφημιστικό σποτ, φυσικά δεν λείπει η Lopez

Μετά το viral meme της προηγούμενης εβδομάδας στα βραβεία Grammy όπου έδειχνε αρκετά βαριεστημένος, ο Ben Affleck έχει προκαλέσει έναν ακόμη χαμό στα social. Αυτή τη φορά για τη διαφήμισή του στο Super Bowl 2023 για τα Dunkin' Donuts, η οποία και νίκησε από νωρίς στο παιχνίδι μεταξύ Kansas City Chiefs και Philadelphia Eagles.

Το διαφημιστικό σποτ, που προβλήθηκε στο πρώτο διάλειμμα, δείχνει τον Affleck, να εργάζεται στο drive-thru ενός καταστήματος Dunkin' Donuts στη Μασαχουσέτη, παραδίδοντας στους πελάτες τις παραγγελίες τους. Κάποια στιγμή, εμφανίζεται η Jennifer Lopez στη διαφήμιση, ενώ τη βλέπουμε να οδηγεί μέχρι το παράθυρο παραλαβής. Τότε την ακούμε να ρωτάει τον σύζυγό της: «Τι κάνεις; Αυτό κάνεις όταν λες ότι θα δουλεύεις όλη μέρα;».

Το ότι ο Affleck λατρεύει τα Dunkin' είναι γνωστό κι έχει γίνει meme τους τελευταίους μήνες αφού ο φακός τον καταγράφει έξω με καφέδες του εν λόγω brand. Έτσι ήταν λογικό η διαφήμιση να αρέσει πολύ στο κοινό. «Ο Ben Affleck δεν έδειχνε ποτέ πιο ευτυχισμένος, ήταν στο στοιχείο του», έγραψε στο Twitter η Lauren Comitor του The Atlethic MLB.

«Τα donuts του Ben Affleck αξίζουν ήδη περισσότερο από τα crypto που πουλούσε ο Matt Damon», έγραψε ο δημοσιογράφος των New York Times, Dave Itzkoff.

Ο ηθοποιός δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό People ότι ο ρόλος ήταν κατάλληλος γι' αυτόν επειδή «ο κόσμος πιστεύει ότι ήδη δουλεύω για τα Dunkin». Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Affleck δεν περιορίστηκε σε μια ακόμη διαφήμιση αλλά σέρβιρε πελάτες στο drive-in, προκαλώντας σοκ σε όσους βρέθηκαν στο κατάστημα της Βοστώνης. Αφού είχε τελειώσει οι υποχρεώσεις του και ετοιμαζόταν να αναχωρήσει, έφθασε στο κατάστημα και η Lopez. H Jlo αγκάλιασε τον σύζυγό της και έφυγαν από το κατάστημα, με τον Ben Affleck να ευχαριστεί το προσωπικό.