Ο Βen Affleck βαριόταν απίστευτα στα Grammys και έγινε το meme της βραδιάς

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ben Affleck χαρίζει κάποια από τα καλύτερα memes στο κοινό, δίχως καν να το θέλει

O αγαπημένος μας Ben Affleck συνόδεψε τη δική του αγαπημένη Jennifer Lopez στη χθεσινή απονομή Grammy 2023 και δίχως καν να το θέλει, έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της βραδιάς.

Εκείνος ήταν απλώς στη φάση του "minding my business", καθήμενος υπομονετικά στο πλευρό της Lopez, πιθανώς ανυπομονώντας να τελειώσει η τελετή και να επιστρέψει σπίτι του. Όσο καλός ηθοποιός και αν είναι ο Affleck, τη χθεσινή βαρεμάρα στο πρόσωπο του δεν μπορούσε να την κρύψει με τίποτα (όχι ότι προσπάθησε και πολύ δηλαδή να δείξει ότι δεν βαριέται).

Ben Affleck at the Grammys is me any time I have to be on a zoom call. pic.twitter.com/V2eZZ14qos — jennifer (@themissjenn) February 6, 2023

Το πρόσωπο του και οι εκφράσεις του, μιλούν λίγο - πολύ από μόνες τους, ενώ μόλις τα πλάνα κυκλοφόρησαν, σύντομα κατάφερε να αναδειχθεί ξανά σε meme. Οριακά απελπισμένος και φανερά βαριεστημένος μίλησε στην ψυχή του κοινού, το οποίο πέρασε τέλεια μαζί του στα social media.



Ben Affleck becomes a meme again! Actor's disinterested expression at 2023 Grammys leaves fans in hysterics https://t.co/8VqES3ojd4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 6, 2023

Παρότι κλασικά πανέμορφοι και οι δύο, το βαρετό κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και η αμηχανία του Affleck έγινε αισθητή και μέσα από τον τηλεοπτικό φακό. Όπως και να' χει ελπίζουμε να ήταν απλώς κούραση για τον Ben, επειδή έπρεπε να βρεθεί σε μια ακόμη συνηθισμένη και βαρετή απονομή στις τόσες που έχει συμμετέχει, και να μην υπάρχει βαθύτερο πρόβλημα στη σχέση του με τη JLo, ειδικά αν λάβουμε υπόψη και τον πρόσφατο viral καυγά ανάμεσα τους για το αλκοόλ.

Ben Affleck is my favorite part of the #GRAMMYs pic.twitter.com/N9Fa3qy8xM — Trix (@laraja818) February 6, 2023

Ben Affleck is every guy at his wife’s work party #Grammys2023 #grammys pic.twitter.com/ge0X0IiKnC — Jeff Dwoskin Has A Podcast (@bigmacher) February 6, 2023

Someone please check on Ben Affleck #GRAMMYs pic.twitter.com/W8A5hVb6LJ — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) February 6, 2023

you think the grammys are too long? imagine how ben affleck feelspic.twitter.com/mXwEEmvTDH — that tara girl (@that_tara_girl) February 6, 2023

cracking UP that this was Ben Affleck’s reaction to being at Jennifer Lopez’s side at the #Grammys watching Stevie Wonder and Chris Stapleton tear the roof off the place with their rendition of Higher Ground



he looks like someone just told him his dog died, come on man pic.twitter.com/gsjJsKsZG9 — Brian Plank (@brainplan) February 6, 2023

Ben Affleck, blink if you're okay #Grammys pic.twitter.com/qO6xBPAbXl — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) February 6, 2023

Ben Affleck checking the clock on the wall #Grammys pic.twitter.com/NcSYlH5Hf2 — shauna (@goldengateblond) February 6, 2023

When the publicist checks Twitter tells your wife to make you smile for the camera.

Oh Ben Affleck 🫤#GRAMMYs #Grammys2023 https://t.co/ml4fgyBMVp pic.twitter.com/QhrNR9ZXOz — Mykl (@ChezWu) February 6, 2023