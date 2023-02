H Madonna ξανά single- Χώρισε με τον 23χρονο Andrew Darnell

H 64χρονη star χώρισε μετά από 5 μήνες σχέσης

H Madonna χώρισε με τον Andrew Darnell, μετά από 5 μήνες σχέσης. Η 64χρονη star είναι και πάλι single. Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, η βασίλισσα της pop δεν είχε μεγάλες διαφορές με το νεαρό μοντέλο αλλά οι δυο τους κατέληξαν ότι η σχέση τους δεν προχωράει.

«Ήταν κάτι περιστασιακό, οπότε δεν είναι συντετριμμένη. Απλώς συνέβη σε κακή στιγμή», δήλωσε πηγή στην Page Six. Η star όπως αναφέρει πρόσωπο από το περιβάλλον της, μετά τον χωρισμό με τον κατά 41 χρόνια νεότερο σύντροφό της, περνάει μια «κρίση αυτοπεποίθησης», και αυτό οφείλεται μάλλον περισσότερο στα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό από τους haters της για την εμφάνισή της.

Madonna, 64, and Andrew Darnell, 23, 'split after five months' https://t.co/JvdxXAtAq6

«Περνάει μια μικρή κρίση αυτοπεποίθησης και αυτό δεν βοηθάει. Περνούσε πολύ καλά με τον Andrew, αλλά ποτέ δεν ήταν έρωτας ή κάτι τέτοιο», ανέφερε η ίδια πηγή στην Page Six.

Το πρώην ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή, δημόσια εμφάνιση τον Σεπτέμβριο, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ανταλλάσσοντας φιλιά.

Πριν λίγες μέρες, η Madonna έδωσε τη δική της απάντηση σε εκείνους που σχολίασαν την εμφάνιση της στα φετινά Grammys. Μίλησε ξεκάθαρα για μισογυνισμό ενώ τώρα φαίνεται πως η 64χρονη star μπορεί μόνο να γελάσει με όσα γράφτηκαν μετά την εμφάνισή της στην τελετή απονομής των βραβείων.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az