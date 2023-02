Ο Harry Styles βοήθησε (άλλον) έναν fan να κάνει coming out σε συναυλία του

Θαυμάστρια του ζήτησε μέσα από ένα μήνυμα σε πλακάτ, να τη βοηθήσει να κάνει come out ενώ δίπλα της βρισκόταν η μητέρα της

Ο Harry Styles κερδίζει επάξια το βραβείο του καλλιτέχνη που έχει βοηθήσει από τη σκηνή ανθρώπους να κάνουν coming out για τη σεξουαλικότητά τους ή πρόταση γάμου. Κάτι ανάλογο συνέβη και τώρα, σε μια συναυλία στη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια της διεθνούς περιοδείας του στην Αυστραλία.

Ο Styles ξεκίνησε την πρώτη του συναυλία στη Μελβούρνη στο Marvel Stadium το βράδυ της Παρασκευής, στην οποία βρέθηκαν 53.000 θαυμαστές. Ενώ βρισκόταν στη σκηνή, εντόπισε μια fan, τη Fauve που κρατούσε ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Βοήθησέ με να κάνω coming out!!! Η μαμά είναι δίπλα μου και ο μπαμπάς στο επίπεδο 2, στο διάζωμα 41».

Harry Styles warned the audience to prepare themselves as he helped a fan to come out of the closet to their parents during his concert in Melbourne.https://t.co/xn4Y2sgNz6 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) February 25, 2023

Ο Styles διάβασε το μήνυμα δυνατά και μετά αστειεύτηκε για το πώς η μαμά της Fauve μπορεί να το ήξερε ήδη αφού εκείνος μόλις την είχε δείξει και το είχε πει.

Harry Styles helping a fan named Fauve “come out” to her mum and dad at the concert in Melbourne last night. Pretty tired of accusations that Harry queerbaits (yawn) because at what point is Harry “queer enough” for it to no longer be considered baiting pic.twitter.com/2gkyuzFeQy — Hannah McCann (@binarythis) February 25, 2023

«Αλλά θα θέλατε να περάσουμε από τη διαδικασία του coming out σε αυτή την Love On Tour;» είπε. Ο τραγουδιστής στη συνέχεια ζήτησε λίγη «μουσική ιδανική για coming out» και ξεσήκωσε το κοινό καθώς ξεκίνησε να χορεύει.

«Ανεβαίνεις στους ουρανούς της ελευθερίας Fauve, απόλαυσέ το» είπε, κάνοντας το κοινό να χορεύει ξέφρενα. Το ίδιο είχε κάνει και τον Ιούνιο του 2022, όπως και πολλές άλλες φορές. Βρισκόταν σε συναυλία στο Wembley, όταν ένας fan στο κοινό του ζήτησε μία χάρη. Ένα πανό έγραφε: «Από το Ono στο Wembley: Βοήθησέ με να κάνω coming out».

Harry helps a fan come out tonight at Wembley Stadium - June 19 🏳️‍🌈 (via @calsmoodswings) #LoveOnTourWembley pic.twitter.com/or0BbRkg1K June 19, 2022

Οι στιγμές που ακολούθησαν καταγράφηκαν από τα κινητά των fans και ήταν πολύ συγκινητικές. Ο Styles φωνάζει το όνομά του, σηκώνει μία σημαία Pride και του λέει ότι όταν θα την υψώσει, ο Mattias (ή κάπως έτσι) θα είναι ένας gay άντρας. Την έφερε μία βόλτα δεξιά κι αριστερά και στο τέλος του φώναξε: «Συγχαρητήρια, είσαι ένας ελεύθερος άντρας».