Harry Styles: Σκίστηκε το παντελόνι του σε συναυλία του αλλά βρήκε αμέσως λύση

To show του Styles δεν σταματά ποτέ

Κανένας λόγος δεν είναι αρκετός για να κρατήσει τον Harry Styles μακριά από το μικρόφωνο, και φυσικά ούτε το παντελόνι του, το οποίο σκίστηκε όσο «έδινε πόνο» επί σκηνής.

Τι ακριβώς συνέβη; Το άβολο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Inglewood της California, στο πλαίσιο της περιοδείας του. Τη στιγμή που ο Styles τραγουδούσε το "Music for a Sushi Restaurant", γονάτισε, αλλά εκείνη τη στιγμή το δερμάτινο παντελόνι του σκίστηκε, κοντά στον καβάλο.

Με μουδιασμένο ύφος, ο 28χρονος star κάλυψε με το χέρι του το σκίσιμο, αλλά δεν σταμάτησε. Στην αρχή σκέφτηκε να κρύψει το σκίσιμο με μια πετσέτα, αλλά τελικά η καλύτερη λύση ήρθε από έναν fan. Μέχρι τότε, ο τραγουδιστής δεν σταμάτησε να χορεύει και να τραγουδά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα!

Harry making a skirt out of a pride flag after he ripped his trousers! #LoveOnTourLA #Residency13 pic.twitter.com/XtU9C8MEDi