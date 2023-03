Ρώτησαν τον Seth Rogen αν θα ήταν πιο ευτυχισμένος με παιδιά, και έδωσε την πιο σωστή (και ωμή) απάντηση

«Το όλο lifestyle μας είναι καλύτερο από ποτέ και αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε να μεγαλώσουμε ένα ακόμη παιδί, το οποίο δεν έχει ανάγκη ο κόσμος αυτή τη στιγμή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός κωμικός και ηθοποιός, μιλώντας για την προσωπική του απόφαση να μην αποκτήσει οικογένεια

Στο podcast «Diary of a CEO» βρέθηκε ο γνωστός Καναδός ηθοποιός, κωμικός και παραγωγός, Seth Rogen, ο οποίος έδωσε κάποιες ειλικρινείς απαντήσεις σχετικά με την καριέρα του, αλλά και την προσωπική του ζωή. Ο 40χρονος πλέον ηθοποιός από το Vancouver, είναι παντρεμένος με την αγαπημένη του Lauren Miller από το 2011 και αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα, πως ένα ζευγάρι μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένο και χωρίς παιδιά. Πόσο μάλλον όταν η απόφαση τους είναι συνειδητή και κοινή.

